Threads теперь и на ПК – оживит соцсеть или нет?

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clubhouse передает привет

Компания Meta наконец-то представила долгожданную веб-версию своей новой социальной сети Threads. Об этом объявил глава Instagram Адам Моссери.

Многие считали отсутствие полноценного веб-интерфейса одним из главных недостатков Threads, ведь вы были ранее ограничены в использовании этой соцсети только смартфоном, что не очень удобно.





Напомним, Threads стартовала в июле и быстро набрала более 100 миллионов пользователей. Однако впоследствии активность резко упала - по данным Sensor Tower, количество ежедневных посетителей упало на 70% по сравнению с пиком 7 июля.

Поэтому веб-версия может помочь восстановить интерес к проекту. Лично я, работаю почти все время за пк, использую смартфон не очень активно, и процент возможного времени, когда я могу зайти в тредси, был значительно ниже, чем возможность зайти в X.

Есть возможность просматривать, кто подписан на вас и кто ставил ругательства. Поиск позволяет находить профили по ключевым словам, но пока нет поиска по содержанию публикаций.

Некоторые функции, включая изменение аватара или описание профиля, доступны только в мобильных приложениях. Но Meta обещает в скором времени добавить больше возможностей в веб-версию.

В дополнение к улучшению функциональности сайта; Threads также концентрируется на разработке других особенно востребованных функций, таких как параметры поиска публикаций; реализация хэштега; кнопка редактирования; версии для планшетов, таких как совместимость с iPad.

Кроме того, пользователи ожидают поиск публикаций, хэштеги, кнопку редактирования и версию для iPad. Поэтому разработчикам еще есть над чем работать, но запуск полноценного сайта – неплохой шаг, чтобы оживить (или попытаться оживить) Threads.﻿

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