Тим Кук шлет на Android, многоликость Redmi Note 11 и разлад Samsung

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На календаре суббота и мы предлагаем вам познакомиться с новостями недели, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания. Мрачные прогнозы от MediaTek о дефиците чипов, коллекция багов от Google Pixel 6, инсайдеры показали OnePlus 10 Pro и Samsung троллит Apple. Эти и другие новости в нашем традиционном дайджесте.

На неделе глава MediaTek дал интервью, в котором сообщил, что дефицит чипов продлится еще минимум год и они вынуждены принять непопулярное решение о росте стоимости своих продуктов. Из хорошего — компания готовит к релизу Dimensity 2000, который будет флагманским чипом безо всяких оговорок.

Волна критики в адрес Pixel 6 только набирает обороты. Так, опытным путем удалось установить, что заявленные 30 Вт быстрая зарядка не выдает. Тот максимум, который из нее можно выжать — 22 Вт. Но больше всего досталось сканеру отпечатков пальцев, который не только работает медленно, но еще и есть случаи его срабатывания на отпечатки чужих людей, и он вовсе ломается стоит только Pixel 6 разрядиться в ноль.

Известный инсайдер слил в сеть рендеры OnePlus 10 Pro с чудаковато исполненной основной камерой. На этой неделе был представлен облачный смартфон Realme Q3t, а на начало следующего года компания готовит realme GT 2 Pro, который может выйти достаточно дорогим.

В сети опубликовали рендеры Galaxy S22 Ultra и назвали дату его премьеры. Это очень не понравилось Samsung, которая хочет найти того, кто повинен к сливу информации. Замечена компания также за пиар-акцией и попыткой потроллить Apple. Samsung устроила бесплатную раздачу своей салфетки, но только в Германии и только для первых 1000 человек.

Тим Кук постоянен в своей неприязне к Android. Он в очередной раз позволил себе заявить о том, что iOS и App Store — тихая и безопасная гавань, а всем, кто хочет качать софт из сторонних источников он указал на то, что их выбор тогда Android-смартфон. Apple проявила чудеса лояльности и услышала сторонников движения «право на ремонт». В будущем владельцы iPhone 13 смогут заменить дисплей в сторонней мастерской без риска сломать Face ID.

Xiaomi работает не покладая рук и готовит парочку складных смартфонов, а также хочет громко заявить премьерой Xiaomi 12 с Snapdragon 898, быстрой 120-ваттной зарядкой, 2К-дисплеем и достойной камерой. А еще подоспела новость, что Redmi Note 11 доберутся до глобального рынка в начале следующего года, но в другом обличии и с чипами Qualcomm.

Конечно же, мы не оставили вас без ставшей популярной рубрики «какая-то дичь». Сегодня вас там ждут две любопытных новости, обязательно досмотрите ролик до конца. Приятного просмотра!