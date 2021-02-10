Тима Кука троллят, Литва против Xiaomi, как соединили Galaxy S и Galaxy Note

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На календаре суббота и настало время для нашего еженедельного выпуска новостей. Microsoft представила новый складной смартфон, новинки появились в модельном ряду Huawei, Apple выпустила iOS 15 и пытается объяснить миру чем чужд USB Type-C, а Xiaomi оказалась в центре скандала из-за механизмов цензурирования в смартфонах.

На этой неделе Microsoft показала второе поколение аппарата Surface Duo. Модель оснастили Snapdragon 888, двумя OLED-дисплеями и тройной камерой. Ценник стартует с отметки $1500. Гаджет однозначно нишевый и больше предназначен для обкатки софта для двух дисплеев, чем для повседневного использования.

По сети пронесся слух, что MediaTek и AMD сели за стол переговоров, а обсуждают они тему создания совместного предприятия. Если стороны ударят по рукам, нас ждут новые чипы, созданные усилиями двух чипмейкеров и, возможно, на рынке мобильных и портативных устройств станет чуть «веселее».

Компания Samsung готовится к анонсу Galaxy S21 FE, но делает это неуверенно и с большой осторожностью. По слухам, за сентябрь произвели всего 10 тысяч единиц смартфона, что ничтожно мало. Компания словно сомневается, что его начнут покупать, а пользователи не займут позицию выжидания, что с приходом Galaxy S22 можно будет прикупить по меньшей цене что-то из серии Galaxy S21. А еще в сеть слили рендеры Galaxy S22 Ultra, как подтверждение того, что эта модель станет преемником серии Galaxy Note и предложит отсек со стилусом.

Vivo запатентовала смартфон со съемной камерой, тогда как Realme планирует представить в октябре новую версию оболочки Realme UI 3 и новый смартфон на базе Snapdragon 778G в серии Q.

Apple не раз заявляла о том, что идет войной на инсайдеров. Тим Кук даже направил сотрудникам компании конфиденциальное письмо, где пригрозил преследованиями за слив информации. В итоге внутреннее письмо благополучно выложили в сеть, особо страху на сотрудников оно не нагнало.

На горизонте замаячила перспектива того, что в Европе введут единый стандарт зарядного порта — USB Type-C. Apple грозится тем, что, если решение будет принято, инновации и прогресс затормозятся. На неделе стартовали продажи iPhone 13, и энтузиасты подсчитали, сколько придется трудиться среднестатистическому пользователю в той или иной стране, чтобы прикупить новинку. Меньше всего дней работать нужно швейцарцам, а вот филиппинцам придется горбатиться ни один месяц.

Xiaomi готовится к анонсу смартфона Civi, новых наушников и смарт-часов. Делать это спокойно компании помешало Министерство обороны Латвии, выступившее с заявлением о необходимости избавиться от китайских смартфонов и от аппаратов Xiaomi, в частности. Всему виной встроенный цензор. Больше новостей — на видео. И досмотрите выпуск до конца, рубрика «Дичь» будет вознаграждением. Приятного просмотра!