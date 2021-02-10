ToF-камеры возвращаются в Android-флагманы

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Им нашли реальное применение или подражание Apple?

Популярность технологии сбора информации о глубине кадра Time-of-Flight (ToF) идет на спад. Ранее она считалась перспективной и ей пророчили большое будущее. Но в последнее время производители все менее охотно устанавливают датчики глубины в своих флагманских смартфонах.

Так, еще в прошлом году стало известно, что Samsung приняла решение отказаться от бесполезного модуля камеры в своих флагманах. Правда, тогда же было сказано, что навсегда отказываться от ToF компания не намерена. Она лишь берет паузу, и она необходима ей для того, чтобы создать новый времяпролетный модуль, который способен излучать свет и регистрировать скорость его отражения от объекта.

Следом за Samsung все реже стали встречаться ToF-датчики и в китайских флагманах. Но теперь пришло сообщение, что производители из Китая вновь вернутся к практике установки времяпролетных сенсоров в своих топовых устройствах. В пользу этого говорит тот факт, что они увеличили заказы объективов и компонентов, которые предназначены для работы с ToF. Поговаривают, что ставку на такие модули сделала Huawei в своих флагманах серии P50.

Сложно не отметить одну деталь. После того как Apple выпустила iPhone 12 с лидаром и намерена и дальше его внедрять в своих iPhone, ряд компаний вернулись к вопросу актуальности датчика компьютерного зрения. Есть ощущение, что они пытаются подражать или не отстать от Apple. Вдруг ей удастся сделать из LiDAR по-настоящему полезный инструмент.

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Источник: gizmochina