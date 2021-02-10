Топ-10 самых мощных смартфонов по итогам июля

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Определены самые производительные мобильные устройства за июль на рынке Китая

Самый популярный бенчмарк в мире AnTuTu вновь принялся ранжировать самые мощные смартфоны под управлением операционной системы Android. В этот раз самых мощных определяли по итогам июля и среди устройств, которые доступны на рынке Китая.

На первой строчке рейтинга оказался Black Shark 4 Pro, показавший результат 854 439 баллов и лидирующий вот уже несколько месяцев. На втором месте оказался Nubia Red Magic 6 Pro, который отстал от лидера почти на 23 тысячи «попугаев». «Бронзу» взял OnePlus 9 Pro с результатом 822 338 баллов. Все три лидера получили аппаратную платформу Snapdragon 888. Как, впрочем, этот же чип установлен во всех смартфонах, которые вошли в десятку самых производительных смартфонов июля 2021 года.

С четвертого по десятое место заняли Oppo Find X3 Pro, realme GT, OnePlus 9, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Meizu 18 и Xiaomi Mi 11 Ultra. Несмотря на то, что все смартфоны получили флагманскую платформу Snapdragon 888 и 12 Гб оперативной памяти (за исключением Black Shark 4 Pro и Meizu 18), разрыв между первым и десятым местом составил почти 67 тысяч баллов.

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Источник: mydrivers