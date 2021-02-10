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На технологическом рынке продается большое количество ноутбуков для офисной работы, но большинство моделей идут без операционной системы. Пользователю нужно самостоятельно устанавливать ОС, что требует дополнительного времени и денежных затрат. Почему бы сразу не приобрести ноутбук из Windows? Мы подобрали три отличных офисных модели, на которых уже установлена операционная система.

Мини-подборка офисных ноутбуков с Windows

В среднебюджетном сегменте можно найти отличные офисные ноутбуки с предварительно установленной операционной системой. Мы выделили три модели, на которые следует обратить внимание.

Первое место: HUAWEI MateBook 13

Это 13-дюймовый ноутбук с IPS-экраном разрешением 2160 на 1440 пикселей. На борту установлен 4-ядерный процессор AMD Ryzen 7 с встроенной видеокартой Radeon RX Vega 10 Graphics. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, SSD-накопитель идет на 512 ГБ.

Габариты следующие – 286 х 211 х 14.9 мм, вес 1.3 кг. Модель относится к ультрабукам, поэтому размеры достаточно компактные. Из дополнительных фишек есть подсветка клавиатуры и встроенный сканер отпечатков пальцев. С завода установлена операционная система Windows 10 Home.

Второе место: ASUS Vivobook 15 M1502IA-EJ025W

Это уже полноформатная модель с диагональю экрана 15,6”. IPS-дисплей имеет разрешение 1920x1080 пикселей. Этот ноутбук сложно назвать компактным: размеры составляют 359.7×232.5×19.9 мм при весе 1.7 кг.

Шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 4600H работает на базовой частоте 3.0 ГГц. Видеокарта Radeon Graphics встроенная. Модификация идет на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Ноутбук работает под управлением свежей версии ОС – Windows 11 Home.

Третье место: LENOVO ThinkBook 15 G 3

Еще один полноформатный ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем. Разрешение составляет 1920x1080 пикселей, частота обновления – 60 Гц. Процессор AMD Ryzen 55500U работает на базовой частоте 2.1 ГГц. Видеокарта встроенная, модель Radeon Graphics. Габариты значительно больше по сравнению с HUAWEI MateBook 13 – 357 x 235 x 18.9 мм при массе 1.7 кг.

Оперативной памяти 8 ГБ, постоянной (SSD) – 256 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 45 Вт-ч. Из беспроводных интерфейсов заявлены Bluetooth и Wi-Fi. Есть разъем LAN для проводного подключения к Интернету. Ноутбук продается с уже установленной Windows 10 Pro.

Вот такие офисные модели с установленной Виндовсом можно приобрести из среднего ценового сегмента. А вы приобретаете ноутбуки с предварительно установленной операционной системой? Или предпочитаете ли самостоятельную установку?