Топ-5 самых продаваемых смартфонов в мире по итогам I квартала

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И вновь iPhone пользуются большим спросом в мире

iPhone 13 — это самый продаваемый смартфон в мире по итогам первого квартала нынешнего года. Такое заявление сделали аналитики IDC по итогам анализа рынка мобильных устройств. При этом они не стали называть общее количество проданных iPhone 13 и его долю на рынке, ограничившись лишь заявлением, что это самая популярная модель на рынке по итогам первых трех месяцев нынешнего года.

На втором месте оказался еще одна модель Apple — iPhone 13 Pro Max. Это говорит о том, что пользователи готовы платить больше, чтобы получить смартфон с большим дисплеем, неплохой автономностью и хорошей камерой. А вот на третьем месте оказался относительно доступный Samsung Galaxy A12, который продавался лучше прочих моделей южнокорейского гиганта.

На четвертой позиции оказался iPhone 13 Pro и замкнул пятерку самых популярных Samsung Galaxy A32. Этот рейтинг показывает, что серия iPhone 13 хорошо принята пользователями и ее устройства стали лидерами на рынке по продажам. Компания в очередной раз выйдет в плюс и сможет прилично заработать на продажах своих смартфонов.

Маркетологи Apple не зря едят свой хлеб, умело поддерживая высокий имидж продуктов компании. И в мире хватает тех, кто готов отдавать приличную сумму за iPhone и ее экосистему, несмотря на то, что на рынке есть немало интересных Android-флагманов. Тем же кому нужно что-то более доступное, но при этом функциональное, выбирают смартфоны Samsung. Устройствам компании из топ-5 удалось привлечь потребителей, предложив приятный дизайн, доступную цену, неплохой набор характеристик и известный шильдик.

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Источник: phonearena