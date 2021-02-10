ТОП-6 производителей чехлов для смартфонов в 2021 году

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Чехлы на телефоны защищают гаджеты от повреждений и помогают быстро изменить дизайн. Рынок мобильных аксессуаров растет, как и конкуренция. В статье мы расскажем о топовых брендах, выпускающих чехлы для смартфонов.

Ipaky



Китайский бренд, разрабатывающий мобильные аксессуары с 2006 года. Выпускает мужские, женские и унисекс модели. Придерживается лаконичного стиля – преобладают глубокие темные цвета, решения всегда одноцветные. Самая популярная линейка – Shock Proof. В серии можно найти защитный чехол из силикона, пластика или комбинации двух материалов. Производитель предлагает аксессуары для китайских смартфонов и для лидеров рынка, таких как iPhone или Samsung. Ценовой диапазон – $3-9.

Nillkin



Бренд часто занимает лидерские позиции в рейтингах. Компания выпускает изделия премиум класса. Ценовой диапазон начинается с отметки в $9 и доходит до $27. В ассортименте аксессуары из натуральной кожи и ультратонкого силикона собственной разработки – Nillkin Nature.

Производитель выделяет три главных направления – стандартные пластиковые накладки, чехлы книжки и книжки с вырезом под верхнюю часть дисплея, ультратонкие силиконовые модели. Для всех решений используется софт-тач покрытие, которое делает изделия приятными на ощупь. Есть модели в темных, ярких и в пастельных оттенках.

Baseus



Интересный бренд, использующий нестандартные материалы. Baseus любит объединять несколько видов сырья, чтобы получать уникальную продукцию. Например, пластиковая основа с текстильным покрытием. Рамка при это остается на закрытой.

Заказать чехол на телефон можно за $5-24. Компания также выпускает решения из ультратонкого силикона. Материал часто используется для аксессуаров на iPhone. Кроме серии из ультратонкого силикона популярна LSR Series – упругие, нескользкие чехлы, у некоторых моделей рельефная поверхность.

Spigen



Основное направление южнокорейского производителя – чехлы для телефонов с повышенной степенью защиты. Кроме бронированных аксессуаров бренд выпускает обычные, но реже.

Противоударные модели чаще всего делают из комбинации материалов. В основном это термопластический полиуретан и поликарбонат. Комбинированные решения пружинят во время удара. Под влиянием влажности, неблагоприятных климатических условий и механических повреждений разработанный брендом воздушный полиуретан не меняет свойства. Средняя цена на аксессуары для смартфонов последних поколений – $15.

Mofi



Недорогой китайский бренд. Купить чехол для телефона можно за $3-9. Самая популярная линейка – Vintage, представленная чехлами-книжками с эффектом состаривания. Товары поставляются в фирменной упаковке, могут быть брендированными.

Предпочтение отдается недорогим материалам – силикону или пластику. Собственных наработок у бренда нет. Хотя в ассортименте есть и модели подороже. Например, книжки из натуральной кожи.

Otterbox



Еще один бренд, сфокусированный на противоударных решениях. Максимальный уровень защиты обеспечат модели из двух линеек – Commuter и Defender. Аксессуары из серии Defender ощутимо увеличат вес гаджета. Они отличаются двойным уровнем защиты от механических повреждений. Чехол для смартфона Commuter будет легче, но не защитит разъемы от контакта с пылью и влагой.

Упор сделан на аксессуары для флагманских смартфонов Apple, Samsung, Huawei, OnePlus и Google. Стоимость некоторых моделей доходит до $35, но если вы собираетесь подниматься в горы или ехать к морю, более надежную защиту найти сложно.

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