ТОП интерфейсов Android смартфонов: MiUi, One Ui, ColorOS, OxygenOS, realme Ui, EMUI. Какой лучше и почему!

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Крупные производители давно стали создавать собственные оболочки для своих смартфонов. Это позволяет расширить функционал девайсов, добавить какие-то особые фишки, прокачать безопасность и другие важные моменты. Фирменная прошивка является отличительной чертой бренда, а это очень важно, ведь ассортимент телефонов сейчас просто огромный.

Сегодня мы рассмотрим ТОП-интерфейсов Android смартфонов: MiUi, One Ui, ColorOS, OxygenOS, realme Ui, EMUI. В статье мы определим, какая прошивка лучшая и почему, расскажем об основных недостатках и преимуществах. Также, кроме официальных оболочек, нами будет рассмотрена одна интересная кастомная ОС.

Топ-7 лучших мобильных прошивок

ColorOS, OxygenOS и realme UI

MIUI

One UI

EMUI

Pixel Experience﻿

Выводы

Мы составили подборку мобильных оболочек, которые можно считать лучшими в 2023 году. Возможно, вы не удивитесь, когда увидите популярные прошивки, которые нравятся многим пользователям. Здесь не будет ноунеймов или оболочек сомнительного качества от малоизвестных китайских производителей.

ColorOS, OxygenOS и realme UI

Открывают наш рейтинг прошивки, установленные на смартфонах от холдинга BBK. А именно realme UI, OxygenOS и ColorOS. Первая оболочка используется на телефонах realme, а две других – на девайсах OnePlus и Oppo соответственно. Различия между этими оболочками минимальны.

Realme UI вообще является практически полной копией ColorOS. OxygenOS от них немного отличается, но разница лишь в некоторых элементах дизайна и определенных функциях.

Основные фишки данных оболочек – стабильность и удобство использования. С легкостью можно настроить практически любой параметр, при этом все настройки удобно и логически рассортированы. В оболочках практически нет рекламы.

Некоторых может смутить отсутствие некоторых функций, если сравнивать, например, с MIUI. Но в последних версиях ОС почти все недостающие опции и возможности были добавлены. Обновления выходят не очень часто (особенно на realme Ui), и этот момент следует учитывать.

Плюсы:

удобное меню настроек;

стабильное функционирование без лагов и подвисаний;

приятный интерфейс;

отсутствие назойливой рекламы.

Минусы:

отсутствие некоторых функций, если сравнивать, например, с MIUI;

частота обновления экрана в играх автоматически снижается (на ColorOS);

редкие обновления до следующей версии (на realme UI).



Realme 11 Pro+

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MIUI

Это одна из известнейших прошивок для Android-смартфонов. Установлена на телефонах от компании Xiaomi (в нее входят и устройства Redmi). Смартфоны Poco тоже функционируют на основе этой прошивки, но там дополнительно используется фирменный интерфейс Poco. Геймерская линейка Black Shark работает под управлением Joy UI, которая очень похожа на MIUI.

Главным преимуществом прошивки MIUI всегда был расширенный функционал. Особенно это относилось к предыдущим версиям, в которых появлялись эксклюзивные опции. Сейчас конкуренты уже догоняют MIUI, но интересные фирменные фишки все равно остаются.

Из-за большого количества различных функций оболочка может показаться немного перегруженной. Есть много ненужных параметров. Иногда бывают подвисания и случайные вылеты приложений. И, конечно же, из недостатков следует обязательно выделить огромное количество рекламы. К счастью, навязчивые рекламные объявления отключаются достаточно просто.

На данный момент актуальна версия MIUI 14. Новые сборки выходят примерно раз в год, иногда чуть раньше. Версии прошивок для китайского и глобального рынка практически не отличаются в плане функционала.

Плюсы:

много интересных функций;

привлекательный дизайн;

расширенная кастомизация интерфейса;

частые обновления.

Минусы:

навязчивая реклама;

бывают проблемы со стабильностью работы;

перегруженный интерфейс.

redmi note 12 pro 5G

One UI

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Конечно, рейтинг не может обойтись без популярной One UI оболочки от компании Samsung. Эта прошивка устанавливается на смартфоны южнокорейского бренда. Оболочка была выпущена в 2018 году и за это время завоевала симпатию многих пользователей.

В One UI вы не найдете множество ненужной рекламы, как это бывает в случае с MIUI. Также хочется похвалить стабильность работы и частые обновления. Новые прошивки выходят примерно раз в год, и это обычный показатель. Зато очень часто прилетают небольшие обновления с улучшениями и исправлениями багов и патчами безопасности.

Функционал достаточно расширенный, есть эксклюзивные функции. В One UI большое внимание уделяется безопасности и конфиденциальности.

Из недостатков следует отметить медленную работу интерфейса, что особенно заметно на бюджетных аппаратах. По сравнению с прошивками от холдинга BBK оболочка работает гораздо медленнее. Также бывают незначительные лаги.

Плюсы:

нет рекламы;

лаконичный дизайн;

частые обновления с небольшими улучшениями;

некоторые эксклюзивные функции;

стабильная работа операционной системы на среднеуровневых и флагманских телефонах.

Минусы:

медленная работа интерфейса на бюджетниках;

перегруженное меню настроек и не всегда логическое расположение пунктов.

samsung galaxy a54

EMUI

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Прошивка EMUI встречается на смартфонах Huawei. В последнее время они не очень популярны в нашей стране, но достойные модели в ассортименте есть. EMUI базируется не на Android, а на фирменной операционной системе HarmonyOS. Тем не менее, EMUI все равно максимально приближена к Андроиду.

К преимуществам этой оболочки следует отнести привлекательный дизайн, много интересных функций, отсутствующих в других прошивках, а также стабильную работу. А вот основными недостатками является обилие ненужных установленных программ и отсутствие Google-сервисов. Учитывайте эти моменты, если решите приобрести новый смартфон Huawei.

Плюсы:

хороший дизайн;

много интересных опций;

стабильная работа интерфейса

Минусы:

нет Google-сервисов;

есть реклама;

обновления выходят относительно редко.

honor 50

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Pixel Experience

Pixel Experience – это единственная кастомная оболочка, которую мы решили добавить в рейтинг. Эта прошивка точно повторяет официальный «чистый» Андроид с лаунчером Pixel Launcher – именно такое ПО установлено на смартфонах от Google.

Вы можете установить Pixel Experience на телефоны, выпускаемые крупными брендами. В это число входят Xiaomi, OnePlus, realme, Samsung, ASUS, Motorola, Nokia и другие. Свежие версии Pixel Experience всегда основываются на новой версии Android. Даже если смартфон перестал получать официальные обновления, с помощью Pixel Experience вы сможете установить на него свежую сборку Андроида.

Прошивка Pixel Experience имеет множество преимуществ, среди которых выделяется стильный фирменный интерфейс, удобные настройки, интересные функции. Но необходимо понимать, что для самостоятельной установки этой ОС нужно совершать дополнительные серьезные действия со своим аппаратом. Также возможны некоторые лаги и сбои в работе смартфона, поскольку это все-таки кастомное ПО.

Плюсы:

возможность установки новой версии Android;

интерфейс и все функции из смартфонов Pixel;

отсутствие лишних установленных приложений и урезанный размер Google-сервисов.

Минусы:

могут возникнуть трудности при установке;

не исключены сбои в работе ОС.

google pixel 7

Выводы

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Пора подводить итоги и определять, какая оболочка лучше по конкретным параметрам:

Лучшая мобильная ОС по функционалу – MIUI от Xiaomi;

Лучшая мобильная ОС в плане стабильной работы – ColorOS от OnePlus и Oppo;

Лучшая мобильная ОС по безопасности и конфиденциальности личных данных – One UI от Samsung;

Лучшая мобильная ОС по частоте обновлений – MIUI от Xiaomi;

Лучшая мобильная ОС без рекламы – One UI от Samsung;

Лучшая кастомная мобильная ОС – Pixel Experience;

Лучшая мобильная ОС по совокупности всех параметров – ColorOS от OnePlus и Oppo.

Напишите в комментариях, какая прошивка больше всего нравится вам.