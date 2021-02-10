Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять?

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Лучшие фронталки до 25 000

Качественная фронтальная камера в смартфоне очень важна в современном цифровом мире, о чем часто забывают производители китайских смартфонов, даже не добавляя поддержку 4к видео на фронтальные камеры, а их качество оставляет желать лучшего. Однако мы живем в мире, где каждый может создавать свой контент самостоятельно – многие из нас каждый день совершают селфи, стримы, видеозвонки – и хотим выглядеть на них лучше всего. Именно поэтому, если вы один из таких пользователей – вам точно будет коричневый такой топ

Мы подготовили топ смартфонов с лучшими на данный момент передними камерами в бюджете до 25 000 грн. Здесь вы найдете как модели, максимально прижимаемые к этому ценовому сегменту, так и более доступные варианты. Главные критерии, которые мы анализировали: качество фото, видео, скорость фокусировки.

Также мы учитывали общие характеристики смартфонов: мощность, экран, автономность, скорость зарядки – в контексте друг друга. Выберите модель, которая наиболее соответствует вашим требованиям и бюджету!

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность анимации и комфортный просмотр видео. Дисплей поддерживает HDR10+ и имеет яркость до 1200 нит, что позволяет комфортно просматривать изображение даже при ярком солнечном свете. Кривизна дисплея придает элегантность дизайну и создает впечатление практически безрамочного экрана.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 8020 с тактовой частотой 2,5 ГГц, легко справляющимся со всеми повседневными задачами и даже требовательными играми. 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивают быструю работу приложений и удобное хранение медиафайлов и данных.

Главным преимуществом Motorola Edge 40 является его 50 Мп передняя камера с ультрашироким углом съемки 114°. Благодаря этому в кадр легко вместить всю компанию или значительную часть оцепления. Камера имеет большой 1/2.76-дюймовый сенсор OmniVision OV50A со светосилой линзой f/2.2, что обеспечивает отличную детализацию селфи и естественную колористику. Также здесь быстрая фазовая автофокусация, мгновенно фокусирующая камеру на объекте съемки. Днем и ночью селфи получаются четкими и яркими.

Кроме фронтальной, на задней панели расположена двойная камера: основная на 50 Мп для подробных фото и широкоугольная на 13 Мп, позволяющая охватить больше пространства в кадре. Есть также режим макро для съемки с близкого расстояния.

А еще в этом смартфоне чрезвычайно низкий уровень ШИМ – этот смартфон был включен в наш топ смартфонов с самым низким уровнем ШИМ. Так что смартфон идеальный баланс всего того, что нужно от смартфона именно здесь - крутая фронталка за свои средства, низкий уровень ШИМ, влагозащита по стандарту IP68. Добавьте сюда премиальный дизайн, беспроводную зарядку 15 Вт, Dolby Atmos стереодинамики – и получите действительно привлекательный пакет возможностей.

А еще в этом смартфоне чрезвычайно низкий уровень ШИМ – этот смартфон был включен в наш топ смартфонов с самым низким уровнем ШИМ. Так что смартфон идеальный баланс всего того, что нужно от смартфона именно здесь - крутая фронталка за свои средства, низкий уровень ШИМ, влагозащита по стандарту IP68.

РАБОЧАЯ ЛОШАДКА С ВЛАГОЗАЩИТОЙ Moto Edge 40 Оценки : Камера: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 6/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы : 50 Мп селфи-камера

Ультраширокий 114° угол

Прекрасная детализация

Качественный дисплей 144 Гц Минусы: Нет телеобъектива

Отсутствие оптической стабилизации

Посредственная автономность 12/256 від 13 347 грн

Google Pixel 7





Google Pixel 7 оснащен собственным процессором Google Tensor G2, изготовленным по 4-нм техпроцессу и оптимизированным для искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки фото и видео в реальном времени.

Смартфон имеет 6,3-дюймовый OLED дисплей Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и высокой яркостью до 1400 нит для комфортного просмотра контента на солнце. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Фронтальная камера Google Pixel 7 – Sony IMX663, которая может снимать четкое 4К видео, однако к сожалению, она не имеет автофокуса. Она обеспечивает чрезвычайное качество фото, естественный цвет и резкость в любых условиях.

В общем Google Pixel 7 – это мощный смартфон с великолепными камерами, качественным экраном и операционной системой Android от Google. Прекрасный выбор для поклонников чистой ОС Android и мобильной фотографии.

Прошлогодний флагман от Google Google Pixel 7 Оценки : Камера: 9/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы : Великолепное качество съемки

Возможность записывать 4К видео на все модули

Аппаратное и программное соединение от одного производителя Минусы : Процессор Tensor G2 уступает всем флагманам

Медленная зарядка

Отсутствие автофокуса на передней камере

Нет съемки в RAW

Нет оптического увеличения

Скорость зарядки – всего 23 вт 8/128 від 18 990 грн 8/256 від 24 474 грн

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 оснащен мощным мобильным чипом Samsung Exynos 2200, изготовленным по 4 нм техпроцессу. Он имеет 8 ядер (1×2.8 ГГц + 3×2.5 ГГц + 4×1.7 ГГц) и графический процессор Xclipse 920 на базе архитектуры AMD RDNA 2, который обеспечивает производительность на уровне флагманов. В сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти, Galaxy S22 работает быстро и плавно во всех приложениях и играх.

Дисплей Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,1" с частотой обновления 120 Гц – очень качественный и комфортный для просмотра по цене в пределах среднего ценового сегмента. Он имеет яркость 1300 нит для комфорта на солнце, безупречную колориметрию и контрастность, а кривизна экрана придает премиальность. Не забываем о компактности – размер экрана и корпуса идеально подходит для использования одной рукой.

Фронтальная камера Galaxy S22 – 10 Мп, f/2.2. Несмотря на не наибольшее количество мегапикселей, она обеспечивает превосходное качество благодаря быстрой и точной автофокусации, природной колористике, высокой детализации и динамическому диапазону. Камера также поддерживает HDR и 4K видео со стабилизацией. Идеально подходит для селфи, видеозвонков и стриминга.

Основная камера 50 Мп, f/1.8 с оптической стабилизацией дает отличное качество фото и видео днем и ночью. Дополнительно есть ультраширокоугольная камера на 12 Мп для панорамных видов и 3-х оптическое увеличение на 10 Мп телекамере. Есть также режимы ночной съемки, портретный режим с размытием заднего фона, профессиональный режим с настройками.

Samsung Samsung Galaxy S22 Оценки : Камера: 9/10 Производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы : Прекрасная детализация

Быстрый автофокус

Дисплей Dynamic AMOLED 2X

Поддержка 4к на всех модулях камеры

Лучший оптический зум Минусы : Нет 4К видео на фронталке

Плоские грани

Snapdragon 8 Gen 1 довольно горячий чип 8/128 від 21 282 грн 8/256 від 23 499 грн

Asus ZenFone 9

Asus Zenfone 9 – компактный и мощный смартфон на базе новейшего процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Он имеет 5,9-дюймовый экран Samsung AMOLED 120 Гц Full HD+ и двойную камеру Sony – 50 Мп основная и 12 Мп ультраширокая, которая также имеет автофокус и умеет снимать макрофото. Особенностью Zenfone 9 является 12 Мп Sony IMX663 селфи-камера с быстрой фазовой автофокусацией.

Несмотря на 12 Мп, фронталка Zenfone 9 обеспечивает превосходное качество благодаря большому 1/2.93" сенсору Sony Exmor-RS. Она позволяет делать детальные и четкие селфи благодаря быстрому и точному автофокусу. Камера также может снимать 4К видео и поддерживает HDR.

Благодаря небольшим размерам и легкому весу, Zenfone 9 удобен для использования одной рукой. Он также имеет стереодинамики, 3,5 мм аудиоразъем, стандарт IP68 и быструю 30Вт зарядку.

Компактный и сверхмощный Asus ZenFone 9 Оценки: Камера: 9/10 Производительность: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы : 12 Мп Sony IMX663

Быстрый автофокус

Snapdragon 8+ Gen 1

Компактный размер

Самый производительный процессор среди всех смартфонов в этом топе (Snapdragon 8 Plus Gen 1)

Ультраширокоугольная камера имеет автофокус (макро).

Наличие разъема для наушников Минусы: Небольшая батарея

Отсутствие беспроводной зарядки

Очень малый срок поддержки программного обеспечения (Android 14 – последний, на который он обновится) 8/128 від 21 500 грн

iPhone 13

iPhone 13 оснащен сверхмощным процессором Apple A15 Bionic, изготовленным по 5 нм техпроцессу, что обеспечивает отличную производительность во всех задачах – от игр до обработки фото и видео в 4K. К тому же, энергоэффективность A15 позволяет iPhone 13 работать целый день без подзарядки.

Дисплей Super Retina XDR диагональю 6,1" с частотой 60 Гц и 1200 нит яркости – один из лучших OLED экранов на рынке, однако не хватает частоты обновления в 120 Гц, однако если вы переходите из старших айфонов – это не будет вас беспокоить. глубокие черные тона, высокий контраст и премиальное качество изображения, отлично подходит для просмотра фото, видео, чтения и игр.

Двойная задняя камера состоит из 12 Мп основной со светосилой линзой ƒ/1.6 и оптической стабилизацией, обеспечивающей четкие и яркие кадры день и ночь и 12 Мп ультраширокоугольной для панорамных видов. Программная обработка фото Apple придает изображениям высокую детализацию и естественную колористику.

Фронтальная камера – 12 Мп TrueDepth с быстрым автофокусом и светосилой линзой ƒ/2.2. Благодаря сочетанию большого сенсора, светосильной оптики и обработки изображений Apple она обеспечивает фото и 4К видео исключительного качества при любых условиях освещения. Лучший выбор для любителей селфи на iOS.