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  • Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять?

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять?

15.10.2023 48 0

Лучшие фронталки до 25 000

 

Качественная фронтальная камера в смартфоне очень важна в современном цифровом мире, о чем часто забывают производители китайских смартфонов, даже не добавляя поддержку 4к видео на фронтальные камеры, а их качество оставляет желать лучшего. Однако мы живем в мире, где каждый может создавать свой контент самостоятельно – многие из нас каждый день совершают селфи, стримы, видеозвонки – и хотим выглядеть на них лучше всего. Именно поэтому, если вы один из таких пользователей – вам точно будет коричневый такой топ

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 1

 

Мы подготовили топ смартфонов с лучшими на данный момент передними камерами в бюджете до 25 000 грн. Здесь вы найдете как модели, максимально прижимаемые к этому ценовому сегменту, так и более доступные варианты. Главные критерии, которые мы анализировали: качество фото, видео, скорость фокусировки.

 

Также мы учитывали общие характеристики смартфонов: мощность, экран, автономность, скорость зарядки – в контексте друг друга. Выберите модель, которая наиболее соответствует вашим требованиям и бюджету!

 

Motorola Edge 40

 

Motorola Edge 40 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность анимации и комфортный просмотр видео. Дисплей поддерживает HDR10+ и имеет яркость до 1200 нит, что позволяет комфортно просматривать изображение даже при ярком солнечном свете. Кривизна дисплея придает элегантность дизайну и создает впечатление практически безрамочного экрана.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 2

 

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 8020 с тактовой частотой 2,5 ГГц, легко справляющимся со всеми повседневными задачами и даже требовательными играми. 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивают быструю работу приложений и удобное хранение медиафайлов и данных.

 

Главным преимуществом Motorola Edge 40 является его 50 Мп передняя камера с ультрашироким углом съемки 114°. Благодаря этому в кадр легко вместить всю компанию или значительную часть оцепления. Камера имеет большой 1/2.76-дюймовый сенсор OmniVision OV50A со светосилой линзой f/2.2, что обеспечивает отличную детализацию селфи и естественную колористику. Также здесь быстрая фазовая автофокусация, мгновенно фокусирующая камеру на объекте съемки. Днем и ночью селфи получаются четкими и яркими.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 3

 

Кроме фронтальной, на задней панели расположена двойная камера: основная на 50 Мп для подробных фото и широкоугольная на 13 Мп, позволяющая охватить больше пространства в кадре. Есть также режим макро для съемки с близкого расстояния.

 

А еще в этом смартфоне чрезвычайно низкий уровень ШИМ – этот смартфон был включен в наш топ смартфонов с самым низким уровнем ШИМ. Так что смартфон идеальный баланс всего того, что нужно от смартфона именно здесь - крутая фронталка за свои средства, низкий уровень ШИМ, влагозащита по стандарту IP68. Добавьте сюда премиальный дизайн, беспроводную зарядку 15 Вт, Dolby Atmos стереодинамики – и получите действительно привлекательный пакет возможностей.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 4

 

А еще в этом смартфоне чрезвычайно низкий уровень ШИМ – этот смартфон был включен в наш топ смартфонов с самым низким уровнем ШИМ. Так что смартфон идеальный баланс всего того, что нужно от смартфона именно здесь - крутая фронталка за свои средства, низкий уровень ШИМ, влагозащита по стандарту IP68.

 

РАБОЧАЯ ЛОШАДКА С ВЛАГОЗАЩИТОЙ
Moto Edge 40
Moto Edge 40

Оценки :

Камера: 7/10

Производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 6/10

Скорость зарядки: 7/10

 

Плюсы :

 

  • 50 Мп селфи-камера
  • Ультраширокий 114° угол
  • Прекрасная детализация
  • Качественный дисплей 144 Гц

Минусы:

 

  • Нет телеобъектива
  • Отсутствие оптической стабилизации
  • Посредственная автономность
12/256 від 13 347 грн

 

Google Pixel 7

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 5

 

Google Pixel 7 оснащен собственным процессором Google Tensor G2, изготовленным по 4-нм техпроцессу и оптимизированным для искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки фото и видео в реальном времени.

 

Смартфон имеет 6,3-дюймовый OLED дисплей Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и высокой яркостью до 1400 нит для комфортного просмотра контента на солнце. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 6

 

Фронтальная камера Google Pixel 7 – Sony IMX663, которая может снимать четкое 4К видео, однако к сожалению, она не имеет автофокуса. Она обеспечивает чрезвычайное качество фото, естественный цвет и резкость в любых условиях.

 

В общем Google Pixel 7 – это мощный смартфон с великолепными камерами, качественным экраном и операционной системой Android от Google. Прекрасный выбор для поклонников чистой ОС Android и мобильной фотографии.

 

Прошлогодний флагман от Google
Google Pixel 7
Google Pixel 7

Оценки :

Камера: 9/10

Производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 6/10

 

Плюсы :

  • Великолепное качество съемки
  • Возможность записывать 4К видео на все модули
  • Аппаратное и программное соединение от одного производителя

 

Минусы :

  • Процессор Tensor G2 уступает всем флагманам
  • Медленная зарядка
  • Отсутствие автофокуса на передней камере
  • Нет съемки в RAW
  • Нет оптического увеличения
  • Скорость зарядки – всего 23 вт
8/128 від 18 990 грн 8/256 від 24 474 грн

 

Samsung Galaxy S22

 

Samsung Galaxy S22 оснащен мощным мобильным чипом Samsung Exynos 2200, изготовленным по 4 нм техпроцессу. Он имеет 8 ядер (1×2.8 ГГц + 3×2.5 ГГц + 4×1.7 ГГц) и графический процессор Xclipse 920 на базе архитектуры AMD RDNA 2, который обеспечивает производительность на уровне флагманов. В сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти, Galaxy S22 работает быстро и плавно во всех приложениях и играх.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 7

 

Дисплей Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,1" с частотой обновления 120 Гц – очень качественный и комфортный для просмотра по цене в пределах среднего ценового сегмента. Он имеет яркость 1300 нит для комфорта на солнце, безупречную колориметрию и контрастность, а кривизна экрана придает премиальность. Не забываем о компактности – размер экрана и корпуса идеально подходит для использования одной рукой.

 

Фронтальная камера Galaxy S22 – 10 Мп, f/2.2. Несмотря на не наибольшее количество мегапикселей, она обеспечивает превосходное качество благодаря быстрой и точной автофокусации, природной колористике, высокой детализации и динамическому диапазону. Камера также поддерживает HDR и 4K видео со стабилизацией. Идеально подходит для селфи, видеозвонков и стриминга.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 8

 

Основная камера 50 Мп, f/1.8 с оптической стабилизацией дает отличное качество фото и видео днем и ночью. Дополнительно есть ультраширокоугольная камера на 12 Мп для панорамных видов и 3-х оптическое увеличение на 10 Мп телекамере. Есть также режимы ночной съемки, портретный режим с размытием заднего фона, профессиональный режим с настройками.

 

Samsung
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22

Оценки :

Камера: 9/10

Производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы :

 

  • Прекрасная детализация
  • Быстрый автофокус
  • Дисплей Dynamic AMOLED 2X
  • Поддержка 4к на всех модулях камеры
  • Лучший оптический зум

 

Минусы :

  • Нет 4К видео на фронталке
  • Плоские грани
  • Snapdragon 8 Gen 1 довольно горячий чип
8/128 від 21 282 грн 8/256 від 23 499 грн

 

Asus ZenFone 9

 

Asus Zenfone 9 – компактный и мощный смартфон на базе новейшего процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Он имеет 5,9-дюймовый экран Samsung AMOLED 120 Гц Full HD+ и двойную камеру Sony – 50 Мп основная и 12 Мп ультраширокая, которая также имеет автофокус и умеет снимать макрофото. Особенностью Zenfone 9 является 12 Мп Sony IMX663 селфи-камера с быстрой фазовой автофокусацией.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 9

 

Несмотря на 12 Мп, фронталка Zenfone 9 обеспечивает превосходное качество благодаря большому 1/2.93" сенсору Sony Exmor-RS. Она позволяет делать детальные и четкие селфи благодаря быстрому и точному автофокусу. Камера также может снимать 4К видео и поддерживает HDR.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 10

 

Благодаря небольшим размерам и легкому весу, Zenfone 9 удобен для использования одной рукой. Он также имеет стереодинамики, 3,5 мм аудиоразъем, стандарт IP68 и быструю 30Вт зарядку.

 

Компактный и сверхмощный
Asus ZenFone 9
Asus ZenFone 9

Оценки:

Камера: 9/10

Производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 7/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы :

  • 12 Мп Sony IMX663
  • Быстрый автофокус
  • Snapdragon 8+ Gen 1
  • Компактный размер
  • Самый производительный процессор среди всех смартфонов в этом топе (Snapdragon 8 Plus Gen 1)
  • Ультраширокоугольная камера имеет автофокус (макро).
  • Наличие разъема для наушников

 

Минусы:

  • Небольшая батарея
  • Отсутствие беспроводной зарядки
  • Очень малый срок поддержки программного обеспечения (Android 14 – последний, на который он обновится)
8/128 від 21 500 грн

 

iPhone 13

 

iPhone 13 оснащен сверхмощным процессором Apple A15 Bionic, изготовленным по 5 нм техпроцессу, что обеспечивает отличную производительность во всех задачах – от игр до обработки фото и видео в 4K. К тому же, энергоэффективность A15 позволяет iPhone 13 работать целый день без подзарядки.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 11

 

Дисплей Super Retina XDR диагональю 6,1" с частотой 60 Гц и 1200 нит яркости – один из лучших OLED экранов на рынке, однако не хватает частоты обновления в 120 Гц, однако если вы переходите из старших айфонов – это не будет вас беспокоить. глубокие черные тона, высокий контраст и премиальное качество изображения, отлично подходит для просмотра фото, видео, чтения и игр.

 

Двойная задняя камера состоит из 12 Мп основной со светосилой линзой ƒ/1.6 и оптической стабилизацией, обеспечивающей четкие и яркие кадры день и ночь и 12 Мп ультраширокоугольной для панорамных видов. Программная обработка фото Apple придает изображениям высокую детализацию и естественную колористику.

 

Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять? – фото 12

 

Фронтальная камера – 12 Мп TrueDepth с быстрым автофокусом и светосилой линзой ƒ/2.2. Благодаря сочетанию большого сенсора, светосильной оптики и обработки изображений Apple она обеспечивает фото и 4К видео исключительного качества при любых условиях освещения. Лучший выбор для любителей селфи на iOS.

 

iPhone
iPhone 13
iPhone 13

Оценки :

Камера: 10/10

Производительность: 10/10

Экран: 8/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 7/10

 

Плюсы :

  • 12 Мп сенсор TrueDepth
  • f/2.2 светосильная линза
  • Процессор A15 Bionic
  • Качественный OLED дисплей
  • Лучшая защита от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение в воду до 6 метров)
  • Если нужен компактный смартфон – можно взять iPhone 13 Mini

Минусы :

  • Частота обновления экрана 60 Гц
  • Lightning
  • Отсутствие автофокуса на передней камере
  • Медленная зарядка (24 Вт MAX)
  • Нет увеличения оптического увеличения
13 128 GB - від 23 843 грн 13 Mini 128 GB - від 23 099 грн

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 15.10.2023
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Топ лучших смартфонов от Samsung, iPhone, Google для селфи до 25 000 грн – что взять?