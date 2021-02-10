ТОП самых продаваемых смартфонов 2023: Samsung и iPhone в лидерах!

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Что покупают люди?

Все хотят купить себе самый лучший смартфон за свои деньги, но не всегда такой выбор радует владельца. У большинства смартфонов пользователям приходится бороться с компромиссами.

Существует мнение, что лучший смартфон – это тот, который больше всего покупают. И действительно, скорее всего люди довольны устройством, если оно настолько популярно. Именно в таком устройстве наилучший баланс технологий.

Во втором квартале 2023 года на мировом рынке смартфонов наблюдалась острая конкуренция между технологическими гигантами Apple и Samsung. Последний отчет Counterpoint Research раскрывает топ-10 самых продаваемых смартфонов за этот период.

Обратите внимание, что новенькие Apple iPhone 15 серии не вошли в рейтинг, ведь он составляется в течение длительного периода времени, но мы уверены, что следующий рейтинг возглавят именно эти модели. Здесь также нет разнообразных "китайцев", они не столь популярны в мире, хотя могут составить конкуренцию большинству смартфонов из рейтинга.

iPhone 14 (1 место)

Базовая модель линейки iPhone 14, вышедшая на рынок в сентябре 2022 года, занимает первую позицию в этом списке. Она демонстрирует приверженность Apple инновациям и передовым технологиям.

Смартфон имеет 6.1” OLED-дисплей, один из лучших чипсетов Apple A15, стабильную IOS, за что очень полюбился пользователям и узнаваемый дизайн. Apple не любит делать кардинальные изменения, поэтому характеристики и дизайн почти идентичны с iPhone 13.

Смартфон отлично подойдет людям, которым нужен стабильный девайс, с хорошими характеристиками на несколько лет вперед.

Хорошие характеристики iPhone 14 Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Мощный процессор Apple A15 Bionic + Хорошие камеры + Узнаваемый дизайн ﻿+ Еще не менее 5 лет поддержки от производителя Минусы - Высокая цена - Порт Lightning -﻿ Большие рамки вокруг дисплея - Отсутствие инноваций по сравнению с iPhone 13 6/128 GB від 27 599 грн. 6/256 GB від 31 599 грн. 6/512 GB від 36 658 грн.

Apple iPhone 14 Pro Max (2 место) и Apple iPhone 14 Pro (3 место)

iPhone 14 Pro Max, известный своими исключительными возможностями камеры и расширенными функциями по сравнению с базовой моделью, занимает второе место. Он понравится энтузиастам фотографии и опытным пользователям, стремящимся получить максимум возможностей от смартфона.

Расположенный на третьем месте, iPhone 14 Pro предлагает баланс производительности и функциональности. Его утонченный дизайн и поразительная производительность делают его фаворитом среди энтузиастов Apple. По сути это тот же iPhone 14 Pro Max, но в компактном корпусе.

Лучший из лучших среди iPhone Apple iPhone 14 Pro и 14 Pro Max ﻿﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Мощный процессор Apple A16 + Одни из лучших камер + Узнаваемый дизайн + Премиальные материалы Минусы

- Высокая цена - Порт Lightning iPhone 14 Pro 6/128 GB від 37 499 грн. iPhone 14 Pro 6/256 GB від 40 699 грн. iPhone 14 Pro 6/512 GB від 43 466 грн. iPhone 14 Pro Max 6/128 GB від 40 399 грн. iPhone 14 Pro Max 6/256 GB від 45 469 грн. iPhone 14 Pro Max 6/512 GB від 49 499 грн.

iPhone 13 (4 место)

Самый популярный смартфон 2022 все еще занимает топовые места среди всех телефонов. Благодаря своим технологиям он до сих пор остается актуальным. Смартфон прекрасно подойдет людям, которые не хотят переплачивать за iPhone 14, не внесший каких-либо особых технологий по сравнению с предшественником.

Смартфон получил OLED-дисплей 6,1″ с разрешением 2532×1170, что дает плотность пикселей 460 ppi, а A15 Bionic обеспечивает отличную производительность даже в самых требовательных программах.

Лучший выбор среди Apple iPhone 13 ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Один из лучших процессоров на рынке Apple A15 Bionic + Одни из лучших камер + Защита от воды и пыли по стандарту IP68 + Распознавание лица Face ID Минусы

– Все еще дорогой –﻿ Медленная зарядка –﻿ Всего 4 ГБ оперативной памяти 4/128 GB від 22 881 грн. 4/256 GB від 27 499 грн. 4/512 GB від 30 842 грн.

Samsung Galaxy A14 (5 место) и Galaxy A14 5G (7 место)

Galaxy A14, доступный смартфон от Samsung, занимает четвертую позицию. Он нацелен на потребителей с ограниченным бюджетом, которые отыскивают надежную производительность и главные функции.

Также есть версия Galaxy A14 5G, занявшая шестую строчку. Эта модель сочетает в себе доступную цену и перспективные технологии в виде модуля 5G, что делает популярным среди пользователей.

Смартфоны оснащены PLS-дисплеем на 6.6”, а также процессором Exynos 850. Девайс звезд с неба не хватает, ну но здесь стоит учитывать цену. Хотя на самом деле данную цену можно зайти альтернативу у других производителей.

Доступный Samsung с 5G Samsung Galaxy A14 ﻿﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 6/10 Плюсы + Небольшая цена + Оболочка One UI + Есть версия 5G Минусы

- Большие рамки вокруг дисплея -﻿ 60 Гц дисплей 4/64 GB від 5 125 грн. 4/128 GB від 5 893 грн. 6/128 GB від 7 430 грн.

Samsung Galaxy A54 (6 место)

Galaxy A54, известный своим впечатляющим дисплеем и продолжительным временем автономной работы, занимает пятое место. Он понравится пользователям, которые предпочитают мультимедийное потребление и длительное использование и ищут стабильный смартфон среднего бюджета на несколько лет вперед.

Свежий смартфон 2023 года, который уже успел завоевать сердца тысячи человек, он получил отличный 6.4 AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровый процессор Exynos 1380, который удовлетворит все потребности даже прихотливых пользователей и флагманский дизайн со стеклянной задней. камер. Камеры здесь три: главный сенсор на 50МП с оптической стабилизацией, ультраширокий модуль на 12МП и макро на 5МП, и фотографируют они действительно хорошо.

Лучший баланс характеристик и дизайна Samsung Galaxy A54 ﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хорошие камеры + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности + Влагозащита IP67 Минусы

- Высокие показатели ШИМ - Большие рамки вокруг дисплея - Высокая цена по сравнению с конкурентами

6/128 GB від 13 900 грн. 8/128 GB від 14 299 грн. 8/256 GB від 15 999 грн.

Samsung Galaxy S23 Ultra (8 место)

Galaxy S23 Ultra, флагманская модель Samsung, занимает восьмую позицию в списке. Благодаря своей исключительной системе камер, мощной производительности и потрясающему дисплею он считается одним из лучших смартфонов года.

Смартфон получил большую популярность по сравнению с прошлогодним S22 Ultra благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 2 для всех рынков. Также гаджет оснащен топовым 6.8" Dynamic AMOLED-дисплеем 120 Гц. Заметной особенностью является наличие стилуса, который улучшает пользовательский опыт и делает вас уникальными.

Баланс технологий Samsung Galaxy S23 Ultra ﻿﻿﻿Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Оболочка One UI + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + Премиальные материалы корпуса + Влагозащита IP68 Минусы

- Высокие показатели ШИМ - Быстрая зарядка всего 45 Вт 8/256 GB від 35 559 грн. 12/256 GB від 36 000 грн. 12/512 GB від 42 524 грн. 12/1 TB від 59 219 грн.

Samsung Galaxy A04e (9 место)

Galaxy A04e, еще одно доступное предложение от Samsung, занимает девятое место. Он предназначен для пользователей смартфонов начального уровня, желающих получить основные функции по доступной цене.

Здесь очень скромные характеристики: 6.5" PLS-дисплей с плотностью пикселей всего 270 ppi, процессор начального уровня Helio P35.

Самый дешевый среди Samsung Samsung Galaxy A04e ﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 6/10 Производительность: 6/10 Экран: 6/10 Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Цена Минусы

- Слабый процессор Helio P35 - Плотность пикселей дисплея всего 270 ppi 3/32 GB від 3 331 грн. 3/64 GB від 3 953 грн.







Samsung Galaxy A34 (10 место)

Замыкает список 10 лучших смартфонов Samsung – Galaxy A34. Он предлагает баланс производительности и доступности, что привлекает широкий круг потребителей.

Вся серия смартфонов среднего класса Galaxy A от Samsung на 2023 год восходит к языку дизайна, который используется во флагманских смартфонах серии Galaxy S. Samsung Galaxy A34 не исключение.

Смартфон в этом году действительно получился удачным благодаря чипсету Dimensity 1080, отличному AMOLED-дисплею 120 Гц и отличным фотовозможностям.