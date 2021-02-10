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Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать?

01.09.2023 227 0

﻿топ смартфонов до 10 000

Перед началом этого топа я хочу сказать, что в этой ценовой категории идеальных смартфонов просто не существует. Каждый из этих смартфонов имеет как преимущества, так и недостатки, которые для одного человека могут стать существенными, а кто-то может подумать «и зачем мне это?». Итак, давайте начнем.

Во-первых, это ценовой сегмент, где в каждом смартфоне есть как плюс-киллерфича, так и большой недостаток, однако каждый для себя должен понять, что ему из этих плюсов и минусов важно, а на что можно закрыть глаза, поэтому мы решили добавить для каждого. смартфону 10-балльную шкалу для ключевых параметров, где какой-то смартфон выделился, а где какой-то провалился

 

Xiaomi 11 Lite 5G NE

 

  1. Xiaomi 11 Lite 5G NE – это стильный и компактный смартфон. Он весит всего 158 грамм и имеет тонкий корпус толщиной 6,81 мм и отличается своим дизайном и легкостью, однако в некоторых пунктах уже устаревшие характеристики. В такие времена живем, что компактные смартфоны стоят больше, чем лопаты.

 

Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать? – фото 1

 

 

Самый легкий и стильный смартфон
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite 5G NE

﻿Оценки

Камеры: 7/10

Производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы

+ Легкий, компактный и стильный дизайн

+ Быстрый процессор Snapdragon 778G

+ Качественная фронтальная камера

 

Минусы
- уже заслабка основная камера

- Вышел 2 года назад

- медленная зарядка (33 Вт)

- Маленькая емкость аккумулятора (4250 мАч)

8/128 від 9 849 ₴


Redmi Note 12 Pro 5G

Мощный смартфон среднего класса с качественным AMOLED-экраном 120 Гц, быстрым процессором Dimensity 1080 и отличной основной камерой. Однако не путайте его с Redmi Note 12 Pro 4G, 4G версия этого смартфона хуже всех параметров. Также в наш ценовой сегмент влезает только вариант на 6/128 Гб за версию с NFC, а по-моему такая конфигурация маловато даже даже по количеству ОЗУ, поэтому лучше доплатить 1 тысячу и взять за 10700 грн версию на 8/128 или за 11300 грн на 8/256. Тот самый случай, когда совсем небольшая доплата действительно будет играть существенную роль в качестве аппарата.

 

Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать? – фото 2

 

Также, обратите внимание, что есть версии No NFC, которые стоят немного дешевле, чем указано. Вы можете решать сами для себя, нужна ли вам бесконтактная оплата через Google Pay, и если нет, то можете сэкономить еще несколько сотен гривен.

 

Лучшая камера
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro 5G

Оценки

Камеры: 9/10

Производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10﻿

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Плюсы

+ Лучшая основная камера среди конкурентов (Sony IMX 766)

+ Мощный Dimencity 1080

+ Быстрая зарядка 67 Вт

 

Минусы
- Базовая версия предлагает всего 6 Гб ОЗУ

- Средняя селфи камера

- Видео в 4К без стабилизации

- Средняя селфи камера

6/128 Гб від 9 835 грн 8/128 Гб від 10 699 грн 8/256 Гб від 11 300 грн
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Realme 10 Pro Plus

 

Этот смартфон также о дизайне, однако этот смартфон имеет стильный дизайн только спереди, поскольку у него дисплей с загнутыми краями, однако тяжелый и совсем не отдает компактностью

 

Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать? – фото 3

 

Эффектный дислпей
Realme 10 Pro Plus
Realme 10 Pro Plus

Оценки

Камеры: 8/10

Производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Неплохой модуль основной камеры (Samsung HM6)

+ Дислпей, выделяемый

+ Быстрая зарядка 67 Вт

 

Минусы
- Оптической стабилизации нет, а в 4к отсутствует даже электронная

- само качество видео среднее

8/128 від 9 000 грн 8/256 від 10 500 грн
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Moto G72

Смартфон, очень похожий на Realme 10 Pro Plus, однако хочет сэкономить 50$, и ему не нужен дисплей с загнутыми краями. Даже сенсоры камер одинаковы – Samsung HM6. Однако процессор немного слабее – Hellio G99, однако для бытовых задач его будет хватать с головой. Смартфон для тех, кто хочет сэкономить и не переплачивать за маркетинговые фишки.

 

Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать? – фото 4

 

 

Топ за свои деньги
Moto G72
Moto G72

Оценки

Камеры: 8/10

Производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

 

Плюсы

+ Самый дешевый среди всех

+ Неплохая основная камера (Sony HM6)

 

Минусы


- медленная зарядка (33 Вт)

- самый слабый процессор среди всех

8/128 від 7 619 грн
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Samsung Galaxy A33 / Samsung Galaxy M33

 

Два чрезвычайно близких смартфона, но у каждого из них есть уникальная фишка, которая может привлечь внимание в сторону одного из этих апартов. Galaxy A33 единственный в этом списке имеет лучший дизайн и влагозащиту IP67 (максимальная возможность выдержки – погружение в пресную воду на 1м до 30 мин), а Galaxy M33 – король автономной работы благодаря огромному аккумулятору на 6000 мАч. Во всем остальном эти смартфоны максимально схожи, поэтому выберите что для вас приоритетнее.

 

Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать? – фото 5

 

Смартфон с влагозащитой
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A33

Оценки

Камеры: 7/10

Производительность: 9/10

Экран: 7/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 5/10

 

Плюсы

+ Оптическая стабилизация в камере

+ IP67 влагозащита

+ Дисплей лучше, чем у Galaxy M33

 

Минусы
- очень медленная зарядка (15 Вт)

- каплевидный вырез во фронтальную камеру

- Видео в 4К без стабилизации

6/128 від 8 908 грн
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Если же для вас главное в смартфоне время автономной работы – Galaxy M33 для вас. Кстати, здесь еще сканер отпечатка пальцев в кнопке, а не под экраном, что станет для кого-то плюсом, а для кого-то минусом. Решать вам.

 

Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать? – фото 6

 

Смартфон с лучшим аккумулятором
Galaxy M33
Galaxy M33

Оценки

Камеры: 7/10

Производительность: 9/10

Экран: 5/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 4/10

 

 

Плюсы

+ Лучший аккумулятор

 

Минусы
- очень медленная зарядка (15 Вт)

- каплевидный вырез во фронтальную камеру

- TFT экран

6/128 від 8 806 грн
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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 01.09.2023
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Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать?