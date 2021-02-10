Топ смартфонов до 10 000 на осень 2023 года: что выбрать?

227

﻿топ смартфонов до 10 000

Перед началом этого топа я хочу сказать, что в этой ценовой категории идеальных смартфонов просто не существует. Каждый из этих смартфонов имеет как преимущества, так и недостатки, которые для одного человека могут стать существенными, а кто-то может подумать «и зачем мне это?». Итак, давайте начнем.

Во-первых, это ценовой сегмент, где в каждом смартфоне есть как плюс-киллерфича, так и большой недостаток, однако каждый для себя должен понять, что ему из этих плюсов и минусов важно, а на что можно закрыть глаза, поэтому мы решили добавить для каждого. смартфону 10-балльную шкалу для ключевых параметров, где какой-то смартфон выделился, а где какой-то провалился

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE – это стильный и компактный смартфон. Он весит всего 158 грамм и имеет тонкий корпус толщиной 6,81 мм и отличается своим дизайном и легкостью, однако в некоторых пунктах уже устаревшие характеристики. В такие времена живем, что компактные смартфоны стоят больше, чем лопаты.

Самый легкий и стильный смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE ﻿Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Легкий, компактный и стильный дизайн + Быстрый процессор Snapdragon 778G + Качественная фронтальная камера Минусы

- уже заслабка основная камера - Вышел 2 года назад - медленная зарядка (33 Вт) - Маленькая емкость аккумулятора (4250 мАч) 8/128 від 9 849 ₴



Redmi Note 12 Pro 5G

Мощный смартфон среднего класса с качественным AMOLED-экраном 120 Гц, быстрым процессором Dimensity 1080 и отличной основной камерой. Однако не путайте его с Redmi Note 12 Pro 4G, 4G версия этого смартфона хуже всех параметров. Также в наш ценовой сегмент влезает только вариант на 6/128 Гб за версию с NFC, а по-моему такая конфигурация маловато даже даже по количеству ОЗУ, поэтому лучше доплатить 1 тысячу и взять за 10700 грн версию на 8/128 или за 11300 грн на 8/256. Тот самый случай, когда совсем небольшая доплата действительно будет играть существенную роль в качестве аппарата.

Также, обратите внимание, что есть версии No NFC, которые стоят немного дешевле, чем указано. Вы можете решать сами для себя, нужна ли вам бесконтактная оплата через Google Pay, и если нет, то можете сэкономить еще несколько сотен гривен.

Лучшая камера Redmi Note 12 Pro 5G Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 10/10﻿ ﻿ Плюсы + Лучшая основная камера среди конкурентов (Sony IMX 766) + Мощный Dimencity 1080 + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы

- Базовая версия предлагает всего 6 Гб ОЗУ - Средняя селфи камера - Видео в 4К без стабилизации - Средняя селфи камера 6/128 Гб від 9 835 грн 8/128 Гб від 10 699 грн 8/256 Гб від 11 300 грн

Realme 10 Pro Plus

Этот смартфон также о дизайне, однако этот смартфон имеет стильный дизайн только спереди, поскольку у него дисплей с загнутыми краями, однако тяжелый и совсем не отдает компактностью

Эффектный дислпей Realme 10 Pro Plus Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 10/10 ﻿ Плюсы + Неплохой модуль основной камеры (Samsung HM6) + Дислпей, выделяемый + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы

- Оптической стабилизации нет, а в 4к отсутствует даже электронная - само качество видео среднее 8/128 від 9 000 грн 8/256 від 10 500 грн

Moto G72

Смартфон, очень похожий на Realme 10 Pro Plus, однако хочет сэкономить 50$, и ему не нужен дисплей с загнутыми краями. Даже сенсоры камер одинаковы – Samsung HM6. Однако процессор немного слабее – Hellio G99, однако для бытовых задач его будет хватать с головой. Смартфон для тех, кто хочет сэкономить и не переплачивать за маркетинговые фишки.

Топ за свои деньги Moto G72 Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Самый дешевый среди всех + Неплохая основная камера (Sony HM6) Минусы

- медленная зарядка (33 Вт) - самый слабый процессор среди всех 8/128 від 7 619 грн

Samsung Galaxy A33 / Samsung Galaxy M33

Два чрезвычайно близких смартфона, но у каждого из них есть уникальная фишка, которая может привлечь внимание в сторону одного из этих апартов. Galaxy A33 единственный в этом списке имеет лучший дизайн и влагозащиту IP67 (максимальная возможность выдержки – погружение в пресную воду на 1м до 30 мин), а Galaxy M33 – король автономной работы благодаря огромному аккумулятору на 6000 мАч. Во всем остальном эти смартфоны максимально схожи, поэтому выберите что для вас приоритетнее.

Смартфон с влагозащитой Samsung Galaxy A33 Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 9/10 Экран: 7/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 5/10 Плюсы + Оптическая стабилизация в камере + IP67 влагозащита + Дисплей лучше, чем у Galaxy M33 Минусы

- очень медленная зарядка (15 Вт) - каплевидный вырез во фронтальную камеру - Видео в 4К без стабилизации 6/128 від 8 908 грн

Если же для вас главное в смартфоне время автономной работы – Galaxy M33 для вас. Кстати, здесь еще сканер отпечатка пальцев в кнопке, а не под экраном, что станет для кого-то плюсом, а для кого-то минусом. Решать вам.