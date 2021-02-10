ТОП смартфонов по версии AnTuTu в 2023 году

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Лучшие из лучших за 2023 год

Подбор смартфона всегда нелегкий выбор, особенно, если вы хотите максимум возможностей и максимальной мощности. Десятки смартфонов каждый год соперничают за первенство, но только единицы могут вырваться в лидеры.

Сегодня мы подобрали для вас лучшие смартфоны по версии AnTuTu, которые поразят вас своими возможностями и которые вы точно захотите приобрести.

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2 Pro является лучшим телефоном OnePlus за последние годы с точки зрения соотношения цены и качества и лучшим смартфоном по версии AnTuTu. Аппарат смотрится дорого. Смартфон почти не отличается от OnePlus Ace 2, копирующего OnePlus 11.

У OnePlus Ace 2 Pro установлен изогнутый по бокам 6,74-дюймовый экран с топовой OLED-матрицей Q9+ производства китайской BOE, выдающий великолепное изображение.

Сердцем смартфона выступает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,2 ГГц. Но главное, что это один из первых смартфонов с 24 ГБ оперативной памяти, причем быстрой LPDDR5X.

В AnTuTu смартфон выдает более 1 650 000 баллов, поэтому о любых проблемах с производительностью можно забыть.

Смартфон OnePlus Ace 2 Pro ﻿ Плюсы + незаметный ШИМ (2160 Гц) + Sony IMX890 с 50 Мп + процессор Snapdragon 8 Gen 2 + 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x + Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 + выгодная цена Минусы

- вес свыше 200 г - отсутствует беспроводная зарядка 256 ГБ від 18999 ₴ 512 ГБ от 21999 ₴ 1 ТБ

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra – крутой камерофон с необычным дизайном, который действительно поразил в этом году фанатов бренда и не только.

В Xiaomi 13 Ultra используется топовая 12-битная OLED-матрица производства TCL. Изогнутый по бокам экран диагональю 6,73 дюйма имеет разрешение 3200x1440 пикселей и поддерживает HDR10+ и Dolby Vision. Главной особенностью матрицы стала пиковая яркость 2600 нит – самое высокое значение среди всех смартфонов.

Топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и скоростной накопитель UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Аппарат занимает лидирующие позиции в Geekbench 6, AnTuTu и других бенчмарках, демонстрирует высокую стабильность в стресс-тестах. Первоначально мощная система охлаждения разрабатывалась для стабильной работы камеры в тяжелых режимах видеосъемки, однако для игр это тоже оказалось очень полезным.

Камерофон Xiaomi 13 Ultra Плюсы + ﻿AMOLED-экран с пиковой яркостью 2600 нит

+ нет проблем с ШИМом

+ влагозащита IP68

+ ﻿алюминиевый каркас

+ ﻿нет сильного тротлинга

+ ﻿прекрасные модули основной камеры

+ ﻿высокое качество видеозаписи на заднюю камеру

+ ﻿идеальная работа датчика приближения

+ ﻿50-ваттная беспроводная зарядка Минусы - большие габариты и вес

- телефон неудобно лежит в руке

- смартфон относительно быстро разряжается

- высокая цена

https://andro-news.com/ru/news/oglyad-xiaomi-13-ultra-mayzhe-idealniy-kamerofon-z-nyuansom.html Обзор Xiaomi 13 Ultra - почти идеальный камерофон с нюансом(Адм. панель) 256 ГБ 35785 ₴ 512 ГБ від 38837 ₴

ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus

ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ имеет все флагманские характеристики, запаса производительности хватит для любых задач, включая самые современные и трудные игры.

Сразу следует сказать, что Nubia Red Magic 8 Pro используется подэкранная фронтальная камера. Технологию удалось улучшить до такого уровня, что даже на ярком фоне сенсор едва заметен – видна лишь немного затемненная точка. Смартфон также получил футуристический и увлекательный дизайн с плоскими гранями.

Экран ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ размером 6.8 дюймов с разрешением 1116 x 2480 пикселей выполнен по технологии OLED. Частота обновления достаточно стандартная – 120 Гц.

ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и на данном смартфоне он выдает просто монструозные результаты в играх.

Действительно футуристический ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus ﻿Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Оригинальный дизайн, особенно хорошо смотрится прозрачный вариант + Топовый 120-герцовый дисплей без вырезов под фронтальную камеру + Хорошо справляется с нагрузкой + Есть коннектор для подключения аксессуаров Минусы

- Дисплей не поддерживает HDR, хотя яркости достаточно - Большой вес в 130 г. - Не лучшие камеры - Отсутствие влагозащиты 12/256 GB від 29 991 грн.

Asus ROG Phone 7 Ultimate

ROG Phone 7 Ultimate – игровая приставка в смартфоне. Особенностью смартфона является наличие кулера в комплекте – AeroActive Cooler 7 и фирменный софт Armoury Crate , который передает отличный опыт пользования в игровом режиме.

В ROG Phone 7 Ultimate установлен 6,78-дюймовый экран AMOLED E4 от Samsung с разрешением 2448х1080 пикселей. Многих однозначно обрадует, что он плоский и не имеет вырезов. Заявлена ​​максимальная яркость на уровне 1500 нит. Дисплей на 165 Гц.

ROG Phone 7 Ultimate оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и выпускается в единой конфигурации – с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 512 ГБ. Практически во всех бенчмарках он выдает самые высокие результаты, а у Stress test 3D Mark Wild Life Unlimited демонстрирует впечатляющие 99,8% стабильности.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью целых 6000 мАч, что позволяет наслаждаться любимыми играми еще дольше.

Лучшее решение для геймеров Asus ROG Phone 7 Ultimate ﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Фирменный софт Armoury Crate﻿ + Яркий AMOLED-дисплей и 165 Гц + Замечательные динамики + Батарея в 6000 мАч + ﻿Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 +﻿ Есть 3.5 мм разъем для наушников Минусы

- Рамки вокруг дисплея - Скорость зарядки всего 65 Вт -﻿ Защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP54 16/512 GB від 57 350 грн.

Samsung Galaxy S23 Ultra

В этом году вышла модель Galaxy S23 Ultra и это снова ультимативный флагманский смартфон с максимальной ценой. Здесь и самый мощный мобильный процессор, и топовый по качеству экран, и роскошные камеры, и видеозапись 8К, и поддержка работы с фирменным пером S Pen.

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra оснащен дисплеем AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1440x3088, прикрытым стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Для экрана поддерживается частота обновления 120 Гц и HDR.

S23 Ultra работает на свежем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, хотя здесь S23 получает уникальный вариант "для Galaxy". Суффикс не намекает на многое, и на самом деле это просто означает, что эта версия 8 Gen 2 имеет несколько более высокую тактовую частоту, чем на других устройствах. На практике S23 Ultra невероятно быстрый и отзывчивый в повседневном использовании, без заметных задержек или задержек при открытии программ.

Смартфон является одним из лучших выборов на Android вследствие относительно стабильной системы с регулярными обновлениями и топовой начинкой.

Баланс технологий Samsung Galaxy S23 Ultra ﻿﻿﻿Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Оболочка One UI + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + Премиальные материалы корпуса + Влагозащита IP68 Минусы

- Высокие показатели ШИМ - Быстрая зарядка всего 45 Вт 8/256 GB від 36 366 грн. 12/256 GB від 36 482 грн. 12/512 GB від 42 791 грн. 12/1 TB від 59 866 грн.

iPhone 15 Pro Max

Свежая новинка от компании Apple, действительно в этом году достойная внимания, ведь смартфон получил титановый корпус, новую кнопку Action, улучшена камера и разъем Type-C, которого так давно ожидали фанаты.

Также одной из главных фишек стал новый 6-ядерный 3-нм процессор Apple A17 Pro, для которого, как обещает компания, будет выходить многие AAA игры.

Это значительный прорыв в индустрии мобильных игр, поскольку выход долгожданной Assasin Creed Mirage на iPhone 15 Pro станет первым случаем, когда полноценная Assasin Creed для консолей и PC (а не мобильный порт) будет работать на iOS.

То есть компания делает в этом году главную ставку на производительность устройства.

Для любителей яблок iPhone 15 Pro Max Оценки Камеры: 9/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Более тонкие рамки по сравнению с предшественником + Новая кнопка Action с интересными возможностями + Наконец разъем Type-C + Влагозащита IP68 +﻿Технология FaceID +﻿Новый мощный 3-нм процессор Минусы

- Очень высокая цена 256 GB від 60 999 грн. 512 GB від 70 599 грн. 1 TB від 79 599 грн.

Realme GT 5

На текущий момент это, пожалуй, самый доступный смартфон на флагманском чипсете Qualcomm.

Смартфон оснащен дисплеем 6,74-дюймовый экран OLED с разрешением 2772×1240 с узкой рамкой 1,46 мм. Частота обновления дисплея 144 Гц.

Сердцем Realme GT5 выступает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, чип работает в паре с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ.

Устройство оснащено тройной задней камерой, а сзади установлена ​​светодиодная система освещения прямоугольной формы, которая выглядит очень круто, поделена на три зоны подсветки и имеет различные сценарии использования.

Характеристики действительно считая учитывая цену девайса.