Топовый Samsung Galaxy S21 Plus с процессором Snapdragon 888 5G всего за 12 999 грн! Самое выгодное предложение

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Привет! Сегодня обсудим крутой флагман от Samsung, который предлагается за полцены. Купить Samsung Galaxy S21 Plus можно в идеальном состоянии, не переплачивая за новый вариант. Это мощный красавец в стеклянном корпусе, который работает как самолет, отлично фотографирует и долго держит заряд.

Влагозащита IP68, матрица Dynamic AMOLED 2X, Android 14 – основные преимущества Samsung Galaxy S21 Plus

У нас вы можете максимально выгодно купить Samsung Galaxy S21 Plus. Для этого нужно воспользоваться промокодом AEDIDFT1 , дающим скидку в размере 1 000 грн . Версия на 8/256 ГБ обойдется всего в 12 999 грн . Теперь посмотрим, что вы получаете за такую стоимость.

Samsung Galaxy S21 Plus может похвастаться качественным экраном Dynamic AMOLED 2X разрешением 1080 x 2400 пикселей. Частота развертки составляет 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1300 нит. Дисплей покрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Задняя крышка стеклянная, грани алюминиевые. Камеры почти не выступают над поверхностью, блок аккуратный и небольшой. Выглядит смартфон очень привлекательно. Есть в фиолетовом, светло-сером и черном цветах. Стандарт IP68 обеспечивает надежную защиту от влаги. Рамки вокруг экрана тонкие и симметричные.

Мы предлагаем гонконгскую версию Galaxy S21 Plus, работающую на базе мощного чипа Qualcomm Snapdragon 888 5G. Поверьте, он точно лучше Exynos. Это позволит гранты в мощные игры на высоких настройках графики.

Можно установить две SIM-карты. Такая возможность есть далеко не у каждого Самсунга. Телефон уже обновился до Android 14, присутствуют все фирменные фишки One UI. Например, функция Samsung DeX, превращающая девайс в монитор при подключении к компьютеру.

Версия глобальная, есть украинский язык. Обновления прилетают "по воздуху", с этим никаких проблем. Интерфейс летает, приложения быстро открываются и остаются в фоне благодаря 8 ГБ оперативной памяти. Внутреннее хранилище на 256 ГБ вместит все пользовательские данные.

Набор камер Samsung Galaxy S21 Plus флагманский. Ни один новый смартфон за 13 тысяч грн не будет иметь такие крутые модули. Основной сенсор Samsung S5KHM3 с разрешением 12 Мп и поддержкой оптической стабилизации.

Телеобъектив на 64 Мп: с OIS, 1.1-кратным оптическим и 3-кратным гибридным зумом. 12-мегапиксельный сверхширокоугольник поддерживает функцию Super Steady Video. Записывать видео можно в 8K с 24fps.

Фронтальная камера Galaxy S21 Plus на 10 Мп тоже достойна, умеет писать в 4K@30/60fps. Ее возможностей хватает для повседневного использования и даже съемки для соцсетей.

С автономностью все не менее здорово. Аккумулятор емкостью 4800 мАч, одного заряда вполне хватит на день использования.

Поскольку Samsung Galaxy S21 Plus – флагман, соответственно он имеет поддержку беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Проволочное на 25 Вт. Со временем зарядки тоже никаких проблем.

Если искали какой-нибудь оптимальный смартфон за 13 тысяч, и чтобы это не был бюджетник – обязательно обратите внимание на Samsung Галакси С21 Плюс. Сейчас на него невероятно низкая цена. Используйте наш промокод и успейте схватить настоящее сокровище. Удачи!

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