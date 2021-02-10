Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Тренд на отказ от наушников в ноутбуках начат? Что творят китайцы?

Тренд на отказ от наушников в ноутбуках начат? Что творят китайцы?

19.08.2023 49 0

Дичь или будущее ноутбуков?

Новый ноутбук от китайской компании Metaphyuni Computers с встроенными беспроводными наушниками: зачем?

 

Пока устройство еще находится на этапе тестирования, но ожидаются его продажи с октября.

 

laptop

 

В ходе конференции Intel 2023 Technology Sharing Conference китайская компания Metaphyuni Computers продемонстрировала свой новый ноутбук с такой идеей. Модель называется Metaphyuni Creative Business Book и имеет тачпад, одновременно являющийся зарядной станцией для наушников. Наушники скрыты внутри левой и правой кнопок тачпада и могут быть вытянуты, когда возникнет необходимость.

 

Источник сообщает, что пользователи могут удалить беспроводные наушники, нажав центр между двумя кнопками тачпада. Это не препятствует нормальному использованию левой и правой кнопок.

 

Этот ноутбук все еще находится в разработке, но сообщают о продаже в октябре. Мы предполагаем, что сначала он будет доступен только в Китае, потому что у компании все еще нет ни одного девайса на глобальном рынке. Другие подробности о ноутбуке, такие как его цена, пока неизвестны. Но на звание интересного концепта или дичи этот ноутбук годится. К чему именно относить эту модель – решать вам.

 

Читать также: долгожданное обновление до MIUI 15 уже близко

 

Источник: gizmochina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 19.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Тренд на отказ от наушников в ноутбуках начат? Что творят китайцы?