Тренд на отказ от наушников в ноутбуках начат? Что творят китайцы?

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Дичь или будущее ноутбуков?

Новый ноутбук от китайской компании Metaphyuni Computers с встроенными беспроводными наушниками: зачем?

Пока устройство еще находится на этапе тестирования, но ожидаются его продажи с октября.

В ходе конференции Intel 2023 Technology Sharing Conference китайская компания Metaphyuni Computers продемонстрировала свой новый ноутбук с такой идеей. Модель называется Metaphyuni Creative Business Book и имеет тачпад, одновременно являющийся зарядной станцией для наушников. Наушники скрыты внутри левой и правой кнопок тачпада и могут быть вытянуты, когда возникнет необходимость.

Источник сообщает, что пользователи могут удалить беспроводные наушники, нажав центр между двумя кнопками тачпада. Это не препятствует нормальному использованию левой и правой кнопок.

Этот ноутбук все еще находится в разработке, но сообщают о продаже в октябре. Мы предполагаем, что сначала он будет доступен только в Китае, потому что у компании все еще нет ни одного девайса на глобальном рынке. Другие подробности о ноутбуке, такие как его цена, пока неизвестны. Но на звание интересного концепта или дичи этот ноутбук годится. К чему именно относить эту модель – решать вам.

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Источник: gizmochina