Twitter продано, AYYA T1 порвал всех, анонс Xiaomi 12T грядет и Илон Маск доберется до смартфонов

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Мы продолжаем знакомить вас с наиболее интересными событиями в мире технологий. Предлагаем вашему вниманию очередной дайджест новостей, в котором мы собрали наиболее популярные и любопытные события.

А начнем с того, что напомним о российском смартфоне AYYA T1, который должен был показать, что «российский смартфон всех сильней» и заставить пользователей забыть о хваленных iPhone и прочих флагманах. Но реальность оказалась куда прозаичнее и почему-то пользователи не прониклись чувством патриотизма и обаяния при виде сего устройства. Как итог — 370 проданных смартфонов в «Связном» за три месяца.

Тем временем Минторг РФ осознал, что без импортных товаров совсем некуда, и чтобы вернуть их в Россию прибегнут к практике «серого» импорта. Составлен список компаний, чью продукцию можно ввозить в Россию без согласия правообладателя. Apple и Samsung среди них.

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На мировом рынке пользователи все чаще стали приобретать восстановленные смартфоны, и их доля неумолимо растет. А для тех, кто хочет, чтобы их аппарат смог создавать фотошедевры в области мобильной фотографии, энтузиасты приготовили очередной порт Google Camera.

На неделе в сеть попали фоточки смарт-часов Google Pixel Watch, которые оставил в ресторане забывчивый посетитель. Samsung же активно работает над Galaxy Watch 5 без портов и WearOS. Будет выносливая версия с емкой батареей.

Илон Маск может праздновать очередную победу. Он станет собственником Twiiter и начнет претворять в жизнь идею о создании свободной площадки для обмена мнениями и информацией. Роскошь обладать собственной соцсетью обойдется миллиардеру в $44 млрд. Не забыл Илон Маск и намекнуть на желание переосмыслить современные смартфоны и прочую электронику, где роль главной скрипки отведут искусственному интеллекту.

Прошедшие дни принесли не самые радостные вести для Apple. Еврокомиссия всерьез взялась за дело и подготовила два документа, которые касаются и деятельности купертиновцев. Если все задуманное чиновниками из Европы осуществится, то мы можем увидеть на рынке iPhone с разъемом USB Type-C и сторонние магазины iOS-приложений.

Одна из «дочек» BBK отметилась анонсами флагманов Vivo X80 и Vivo X80 Pro, а OnePlus готовится к релизу OnePlus 10 с чипом Dimensity 9000 или Snapdragon 8 Gen 1, 150-ваттной зарядкой и LTPO-дисплеем.

В стане Xiaomi все скучно и без вау-новостей. Вчера случился очередной ребрендинг в лице Poco F4 GT и POCO Watch. В продолжение этой практике выйдут Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro, которые станут глобальными вариантами Redmi K50S и Redmi K50S Pro. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!