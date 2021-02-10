Twitter теперь рекламирует компании, занимающиеся продажей каннабиса

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Илон Маск делает приятные для любителей каннабиса изменения в Twitter﻿

По всей видимости, Twitter планирует внести некоторые изменения в свою рекламную политику. Компания намерена разрешить компаниям, занимающимся продажей каннабиса, продвигать свой бренд и услуги на популярной платформе.

Согласно новой публикации в блоге веб-сайта микроблогов, «В будущем Twitter позволит рекламодателям рекламировать предпочтения бренда и информационное содержимое, связанное с каннабисом, для продуктов и услуг, связанных с каннабисом, КБД, ТГК». Иными словами, компании, продающие продукты, связанные с каннабисом, и другие связанные товары, могут свободно размещать рекламу на платформе гиганта социальных сетей. Хотя определенные ограничения по поводу того, что вы можете или не можете рекламировать, все равно будут.

Согласно отдельному отчету, реклама не может прямо рекламировать или даже предлагать продажу самого каннабиса. Однако есть некоторые исключения для некоторых типов продуктов на основе КБД. Кроме этого, будут даже ограничения на основе возраста и местоположения, чтобы ограничить, кто видит рекламу, связанную с каннабисом. Это новое изменение политики является одним из последних изменений в Twitter после того, как компанию приобрел генеральный директор Tesla-миллиардер Илон Маск. А все мы знаем о его отношении к употреблению каннабиса

В официальном сообщении Twitter намекнул, что компании, занимающиеся продажей каннабиса, могут использовать свою платформу для охвата более широкой аудитории. Он также добавил, что разговоры, связанные с каннабисом, «шире, чем разговоры на такие темы, как домашние животные, кулинария и гольф, а также категории продуктов питания и напитков, включая фаст-фуд, кофе и алкогольные напитки».

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Источник: gizmochina