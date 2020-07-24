У MediaTek закончились 4G-чипы

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Лавочка для тех производителей, которые хотят приобрести у MediaTek 4G-чипы, закрыта. Запас большинства таких процессоров у тайваньского производителя исчерпан. Все, кто не успел приобрести однокристальные системы, могут разместить свои заказы на приобретение 4G-чипов, но их поставку обещают только к 2021 году.

Ставка на 5G

Информацию об этом разместил ресурс UDN, и он утверждает, что дефицит 4G-процессоров спровоцировал рост популярности чипов с поддержкой 5G. По данным источника, MediaTek решила сконцентрироваться исключительно на производстве аппаратных платформ с поддержкой сетей пятого поколения из-за бума на ее чипы линейки Dimensity. Сам чипмейкер никак не комментирует эти сведения.

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Dimensity рулит

В любом случае, надо отдать должное MediaTek — серия систем на чипе Dimensity вышла удачной. Ее топовые представители Dimensity 1000L/1000+ стали лидерами по производительности в среднем сегменте, обходя такие решения как Snapdragon 765G и Kirin 985. Уверенно и солидно выглядят SoC Dimensity 800/820 на фоне конкурентов.

А вчера состоялась премьера Dimensity 720 и по данным издания Taiwan Economic Daily этот чип хотят установить в своих смартфонах такие компании как Oppo, Xiaomi и Huawei. И этот список из желающих прикупить Dimensity 720 далеко не полный.

Источник: udn