Удивительный iPhone 12 mini, исследуем OnePlus 9 Pro и Xiaomi Mi 11: события последних дней

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Все что известно о Xiaomi Mi 11 и OnePlus 9 Pro, прорывной смартфон Oppo, алчность Apple, выпад Дурова и прочие новости

На прошлой неделе мы узнали, что смартфон с раздвижным дисплеем создан, а Huawei сможет «затариться» 4G‑чипами у Qualcomm. Также в последние дни стало известно, когда покажут MIUI 13, инновациях Oppo Find X3 и линейка Galaxy Note приказала долго жить. Для многих фанатов станет также «отличной» новостью, как же сможет Apple нажиться на продажах iPhone 12.

Все это позволяет говорить о том, что последние дни были интересными и подкинули несколько тем, которые стоит обсудить. По курсу — новости последних дней, где мы обсуждаем самые заметные события.

Перед Huawei стоит множество сложных вызовов, да и конкуренты не дремлют и с удовольствием воспользуются ситуацией. Тем интереснее будет наблюдать, что в итоге у компании получится с HarmonyOS, а также насколько близки к реальности предсказания, что Huawei P50 быть.

Любой бизнес прост: нужно получать или производить что-то дешевле, а продавать дороже. Исключений нет. Другой момент насколько высокой будет наценка, и вот тут Apple достигла совершенства. Особый шик — продавать iPhone, заложив неплохой «жир» в виде собственной прибыли.

А то, что бренд испытывает проблемы с новациями и какими-то оригинальными идеями решил напомнить Павел Дуров. Для него iPhone 12 Pro убогий смартфон и он уже видит, как лет через 7-10 мы увидим, как компания скатится. Медийный звон обеспечен и Дуров вновь в центре информационного шума.

Если коротко, то Oppo X 2021 во многом продукт инновационный и опережает свое время. Но уровень проблем и технического прогресса таков, что ему уготована роль концепта. Пошумели и хватит.

А Xiaomi всерьез метит в luxury-сегменте и лучше всего движение компании в этом направлении продемонстрирует выпуск серии Xiaomi Mi 11, а также смартфона с гибким дисплеем. Продажи последнего вряд ли выстрелят, но выход устройства будет отлично вписываться в философию компании «мы тоже так умеем». Об этом и другом узнавайте из нашего выпуска новостей.