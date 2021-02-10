Ugreen начинает грандиозную распродажу: высокое качество по доступным ценам

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Ugreen начинает грандиозную распродажу: большие скидки на топовые товары!

Если вы ищете высококачественные зарядные устройства для своих гаджетов, сейчас самое время приобрести их по самым лучшим ценам! Ugreen запускает огромную распродажу на AliExpress, где вы можете получить свои любимые устройства со скидками до 50%. Мы подготовили вам обзор трех самых интересных предложений, которые точно не стоит пропустить.



1. Зарядное устройство Ugreen Nexode 100W

Оставайтесь на связи с Ugreen Nexode 100W, одним из самых мощных зарядных устройств на рынке. Этот зарядный блок поддерживает до 100 Вт мощности, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Использование технологии GaN позволило снизить размер устройства, не потеряв мощности и эффективности.

Мощность до 100 Вт для быстрой зарядки ноутбуков и других устройств.

Технология GaN обеспечивает компактный дизайн и минимизирует нагрев.

Три порта для одновременной зарядки нескольких гаджетов.

Приобрести это мощное зарядное устройство можно за 33.99$ с промокодом UGDRG65W﻿, что на 50% дешевле начальной цены.

2. Зарядное устройство Ugreen 65W GaN Charger Robot

Ugreen 65W GaN Charger Robot – это еще один отличный выбор для тех, кто нуждается в эффективном зарядном устройстве. Благодаря поддержке мощности до 65 Вт и использованию GaN технологии, это зарядное устройство подходит для подзарядки ноутбуков, планшетов и смартфонов. Его компактный размер делает его идеальным спутником для поездок.

Компактный размер и высокий уровень мощности – до 65 Вт.

Технология GaN обеспечивает меньшее тепловыделение и большую эффективность.

Два порта USB-C для зарядки нескольких устройств одновременно.

Купите Ugreen 65W GaN Charger Robot по специальной цене 20,06$ с промокодом UGDRG65W и наслаждайтесь быстрой зарядкой в любом месте.

3. Зарядное устройство Ugreen 130W USB C Car Charger

Для тех, кто часто путешествует на автомобиле, Ugreen 130W USB C Car Charger станет незаменимым аксессуаром. Это автомобильное зарядное устройство поддерживает быструю зарядку до 130 Вт, что позволяет заряжать ваши устройства даже во время поездки.

Он оснащен несколькими портами для зарядки нескольких устройств одновременно, что делает его идеальным выбором для долгих поездок.

Высокая мощность – до 130 Вт для быстрой зарядки в автомобиле.

Три порта для зарядки нескольких устройств одновременно.

Надежный и компактный дизайн, подходящий для любого автомобиля.

Сейчас это зарядное устройство доступно по специальной цене 10,61$ с промокодом UGD130C﻿.

Не упустите свой шанс приобрести топовые аксессуары Ugreen со скидками до 50%! Перейдите на AliExpress прямо сейчас и снабдите свои устройства лучшей зарядкой по самым выгодным ценам!