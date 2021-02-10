Unisoc T610 найдет свое применение в смартфонах компаний Motorola, Micromax и Realme

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Когда-то в Китае появилась компания Spreadtrum, начавшую работу с нищими производителями смартфонов, которые ради удешевления конечного продукта не брезгуют ставить всякий хлам. В выпуске флагманских чипов компания не была замечена, а количество глюков превышало все разумные пределы. В 2018 году компания поняла, что дальше так продолжаться не может и одним из первых шагов стал ребрендинг. На смену Spreadtrum пришел UNISOC.

Какого-то ощутимого качественного скачка за последние годы не случилось. Но у компании появился реальный шанс выйти на первый план в стремлении Китая обрести кремниевый суверенитет. Сейчас компания «подгребает» под себя смартфоностроителей. Об этом рассказал вице-президент Unisoc. Он заявил, что в настоящее время устройства с чипами компании доступны по 148 странам мира.

В частности, чипмейкер заявляет о своем сотрудничестве с компаниями Motorola, Micromax и Realme, в части выпуска смартфонов на базе процессора Unisoc T610 в Индии. Речь идет о выпуске бюджетных устройств, прежде всего, для рынка Индии. Unisoc T610 представляет собой восьмиядерное решение, которое обладает парочкой ядер Cortex-A77 и шестью ядрами Cortex-A55. В качестве видеоускорителя выступает ARM Mali-G52 3-EE.

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Источник: gizmochina