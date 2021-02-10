Упаковка Xiaomi Mi Pad 5 раскрыла одну деталь, о которой стоит знать

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Xiaomi Mi Pad 5 станет участником движения «беззарядное настоящее»

Иногда создается впечатление, что Apple с завидной регулярностью устраивает проверки своей пастве на предмет лояльности и преклонения. Чтобы такого придумать, чтобы убедиться, что нас любят и будут нести свои денежки в любом случае. Один из таких тестов Apple устроила в прошлом году, когда представила серию iPhone 12, которую лишили зарядного устройства.

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И тут бы пользователям взбунтоваться, что смартфоны дорогие и при этом еще нужно докупать зарядник, но нет. Продажи линейки iPhone 12 оказались рекордными для компании, паства продолжила покорно отдавать свои деньги за новинки. Многие повелись на заботу об окружающей среде и чувствуют себя причастными к ее защите.

Сразу после анонса iPhone 12 в сети было немало подколок и сарказма в отношении урезанного комплекта поставки не только со стороны пользователей, но и самих производителей. Но прошло совсем немного времени и ряд компаний начали делать то же самое — убирать из комплекта зарядный адаптер. По этому пути пошли Samsung и Xiaomi.

Правда, последняя попыталась сделать это безболезненно, предложив приобрести Xiaomi Mi 11 с блоком питания за те же деньги, что и без него. Первые продажи показали, что не так много тех, кто ставят заботу об окружающей среде на первое место и не отказались от возможности заполучить зарядный адаптер. От зарядника оказались всего 6% покупателей.

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Но Xiaomi это не останавливает, и она продолжит приучать пользователей заботиться об окружающей среде. Компания выложила в сеть изображение упаковки для Xiaomi Mi Pad 5, который дебютирует во вторник. Рендер не оставляет сомнений, что зарядный блок в комплект поставки входить не будет. Посмотрим, предложит ли компания возможность получить бесплатно зарядное устройство или все же при выборе Xiaomi Mi Pad 5 пользователям придется докупать его или пользоваться тем, который есть у них в обиходе.

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Источник: mydrivers