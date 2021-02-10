Все смартфоны Xiaomi, для которых уже вышла HyperOS – найдите свой в списке

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Ищите обновление для телефона

Вот список смартфонов Xiaomi, получивших обновление HyperOS. Список обновлен 22 декабря 2023 года. Не все обновления доступны из воздуха, но каждый пользователь может их установить. Проверяйте наличие устройства в списке и загружайте обновления.









Redmi Note 12 (tapas) – Global

Redmi Note 12 NFC (topaz) – Global

Xiaomi Pad 6 (pipa) – Китай

Xiaomi Pad 6 Max (yudi) – Китай

POCO F5 Pro (mondrian) – Global

Xiaomi 11T (agate) – Global

Xiaomi 13 (fuxi) – Global, EEA and China

Xiaomi 13 Pro (nuwa) – Китай

Redmi Note 12S (sea) – Global

POCO F5 (marble) – EEA

Xiaomi 13 Ultra (ishtar) – EEA

Xiaomi 12T (plato) – EEA

Xiaomi MIX FOLD 3 (babylon) – Китай

Xiaomi MIX FOLD 2 (zizhan) – Китай

Redmi K60 Pro (socrates) – Китай

Redmi K60 (mondrian) – Китай

Redmi K60 Ultra (corot) – Китай

HyperOS приносит множество визуальных и внутренних улучшений и является единственной системой для всех новых устройств Xiaomi.

Источник: GSMChina