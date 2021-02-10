Все смартфоны Xiaomi, для которых уже вышла HyperOS – найдите свой в списке
23.12.2023 37 0
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Вот список смартфонов Xiaomi, получивших обновление HyperOS. Список обновлен 22 декабря 2023 года. Не все обновления доступны из воздуха, но каждый пользователь может их установить. Проверяйте наличие устройства в списке и загружайте обновления.
- Redmi Note 12 (tapas) – Global
- Redmi Note 12 NFC (topaz) – Global
- Xiaomi Pad 6 (pipa) – Китай
- Xiaomi Pad 6 Max (yudi) – Китай
- POCO F5 Pro (mondrian) – Global
- Xiaomi 11T (agate) – Global
- Xiaomi 13 (fuxi) – Global, EEA and China
- Xiaomi 13 Pro (nuwa) – Китай
- Redmi Note 12S (sea) – Global
- POCO F5 (marble) – EEA
- Xiaomi 13 Ultra (ishtar) – EEA
- Xiaomi 12T (plato) – EEA
- Xiaomi MIX FOLD 3 (babylon) – Китай
- Xiaomi MIX FOLD 2 (zizhan) – Китай
- Redmi K60 Pro (socrates) – Китай
- Redmi K60 (mondrian) – Китай
- Redmi K60 Ultra (corot) – Китай
HyperOS приносит множество визуальных и внутренних улучшений и является единственной системой для всех новых устройств Xiaomi.
Источник: GSMChina
Дата публикации: 23.12.2023
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