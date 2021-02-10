Успей купить POCO F3 со скидкой на AliExpress

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До новогодних праздников осталось совсем немного времени. Не стоит отказываться от того, чтобы порадовать своих близких или себя подарком к Новому году. Тем более, что сейчас магазины пестрят акциями и скидками, позволяющими неплохо сэкономить на покупке товаров. Если вы еще не определились с подарком, тогда предлагаем обратить внимание на возможность прикупить выгодно POCO F3.

Прямо сейчас за POCO F3 просят $283,53 за версию с 6/128 Гб. Но, чтобы ценник стал таким, необходимо использовать промокод, который вы найдете ниже. Только обратите внимание, что предложение актуально только для потребителей в России.

Напомним, что POCO F3 обладает 6,67-дюймовым 120-герцовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек, прикрывает который защищенное стекло Gorilla Glass 5. Построен он на базе Snapdragon 870, предлагает фронтальный модуль на 10 Мп со светосилой f/2.45 и тройную тыльную камеру 48 Мп (f/1.79) +8 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/2.4), батарею емкостью 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, чип NFC и операционную систему Android 11.

POCO F3

$283,53 - https://ali.ski/aelUKk

Промокод "RUOXP2500" + скидка в корзине $20,00