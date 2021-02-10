Успей купить Poco X3 Pro по приятной цене

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Poco X3 Pro предлагают со скидкой

В прошлом году был представлен Poco X3 NFC, ставший одним из лучших предложений на рынке. Закрепить успех смартфона призван Poco X3 Pro, который получил более мощный процессор и внешне не отличающийся от базовой версии. За свою цену получился хороший мобильник с топовым процессором уровня флагманов 2019 года и с главным датчиком в основной камере на 64 Мп.

Не стоит списывать со счетов еще одно преимущество — на смартфонах Poco меньше предустановленных приложений и тут кардинально подчистили оболочку в плане рекламы. А еще это отличный вариант для «свидетелей антишима», предлагая 120-герцовую IPS-матрицу.

Поэтому, если есть желание в первых рядах прикупить Poco X3 Pro и сделать это по минимально возможной цене на данный момент, тогда ловите предложение от AliExpress. Версию в базовой модификации с 6/128 Гб можно прикупить за $199, а вариант с 8/256 Гб обойдется в $239.

Мировая премьера! Новый смартфон Poco X3 Pro по суперцене!

Время проведения акции: 1 (00:00) - 2 апреля (23:59) 2021 года

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6,67" (FullHD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53

https://bit.ly/3waJMIy

Добавляйте в корзину и оплачивайте 1 апреля!

Версия: 6/128 Гб - $199

Промокод "X3PRO20"

Версия: 8/256 Гб - $239

Промокод "30POCOX3PRO"