Успей купить Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro и Smart TV Satelit выгодно

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Нашли предложения от интернеет-магазинов, позволяющих сэкономить на покупке Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro и Smart TV Satelit

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Redmi Note 10 Pro

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" 120 Гц AMOLED, 5020 мАч, быстрая зарядка 30W, камера 108 Мп, NFC

Версия: 6/64 Гб - $279

Версия: 6/128 Гб - $299

Версия: 8/128 Гб - $309

https://lite.al/u1ARzd

Poco X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53

Версия: 6/128 Гб - $229

Версия: 8/256 Гб - $249

https://lite.al/AN1_N

Satelit - Smart TV

Характеристики: 32H9100ST, Cortex A53, LED 31.5" (1366*768), яркость 200 кд/м2, контарст. 1200:1, 1/8 Гб

Предложение для Украины

Цена: 3999 грн - https://fas.st/LKnJ1

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