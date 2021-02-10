Установил и пользуешься пиратским ПО — сядешь в тюрьму

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В Испании строго наказали за использование нелегального софта Microsoft

Пиратство — главный бич наших дней и головная боль разработчиков программного обеспечения. Создатели софта убеждают, что его нужно покупать. А чтобы доходчивее звучали их слова они и правоохранительные органы разных стран активно занимаются преследованием тех, кто нарушает права интеллектуальной собственности. И вот эта война с пиратством дошла до получения реального тюремного срока.

Шесть лет тюремного заключения — столько получила гражданка Испании за то, что два компьютера в ее офисе использовали пиратские версии Windows и Office. Сам приговор был вынесен еще в 2017 году, но в течение трех лет женщина дважды пыталась обжаловать вердикт суда и безуспешно. Верховный суд Испании оставил приговор в силе. Ей придется отправиться отбывать тюремный срок и выплатить штраф в размере 3600 евро.

Это впервые в Испании так строго наказывают за использование пиратского программного обеспечения Microsoft. Этот случай может стать прецедентом и количество приговоров, предусматривающих реальный тюремный срок в этой стране может увеличиться.

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Источник: gizchina