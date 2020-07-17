Узнай больше о камерах OnePlus Nord от самой компании

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Бренд OnePlus продолжает наступление на рынок смартфонов после небольшого перерыва. На этот раз — со смартфоном OnePlus Nord, рассчитанным на максимально широкую аудиторию. Он ориентирован на тех, кому нужен смартфон от этой китайской компании, но дешевле. Отличительные черты новинки: 90-герцовый OLED-дисплей, Snapdragon 765G, быстрая зарядка на 30 Вт и сразу 6 камер.

Расклад сил по камерам

Компания надеется, что недорогой и удачный по балансу характеристик смартфон завоюет популярность. OnePlus Nord — это продукт для молодежи и тех, кто хочет создавать хорошие фоточки. Именно поэтому глава компании обещает, что тут предложат камеру флагманского уровня. Не дожидаясь премьеры, OnePlus рассказала больше о характеристиках камер.

Итак, фронталка действительно сдвоенная и это первый аппарат компании с таким решением. Главный датчик на 32 Мп и в помощь ему дали широкоугольный модуль с углом обзора 105 градусов (по слухам, его разрешение 8 Мп). На тыльной стороне установили систему из 4-х датчиков, где «ведущая партия» отдана 48 Мп сенсору Sony IMX586 с апертурой f/1.75 и оптическим стабом, дополняют его ширик на 8 Мп, датчик глубины на 5 Мп и макросенсор.

Амбиции флагманской

Почему камера флагманская? Потому что OnePlus 8 также использует этот датчик Sony IMX586, и сама компания называет его «превосходным аппаратным обеспечением». А еще обещан софт, который обеспечит тонкую настройку обработки изображений.

Источник: oneplus