В Android 11 бьютификатор могут отключить

491

Сегодня производители смартфонов все больше внимания обращают на камеру, пытаясь наградить ее какими-то суперспособностями, чтобы выделиться. Сейчас фокус сместился в сторону наращивания мегапикселей, зуммирования и увеличения функциональности по части постобработки.

Автоматическая бьютификация не нужна

Правда, далеко не всегда эти софтовые штучки полезны и уместны. Похоже, что именно так решили разработчики из Google, которые создают Android 11. По данным главного ректора ресурса XDA Developers в новой версии зеленого робота могут отказаться от активации цифровых фильтров по умолчанию.

Прежде всего, речь идет о бьюти-фильтрах для настройки «красивости» лица, разглаживания и изменения цвета кожи, которые навязывает смартфон. Далеко не для всех «прихорашивание» внешности является жизненно необходимым и даже раздражает. Google не хочет, чтобы смартфон делал за пользователей выбор по части автоматической обработки фотографий посредством фильтров.

Снимки должны быть естественными

Поисковый гигант хочет понудить производителей смартфонов перенастроить камеры так, чтобы всякие улучшайзеры были по умолчанию отключены. При необходимости пользователь сможет самостоятельно вручную обработать снимок посредством специальных фильтров. По задумке разработчиков, смартфоны должны отображать действительность, не искажая реальное состояние кожи и ее цвета, а также не изменяя геометрию лица. Пользователи смогут по умолчанию делать привычные снимки на камеру.

Источник: mspoweruser