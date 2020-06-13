В Android 11 появится Корзина для удаляемых файлов. Нет больше случайной потери данных

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До официальной презентации стабильной версии Android 11 остается не так много времени. Недавно Google представила открытую бету новой версии Зеленого робота. Одним из самых интересных нововведений можно назвать внезапное, но такое нужное появление короткого периода хранения файлов сторонних приложений, например, фотографий и видео.





Теперь, когда вы будете давать приложению доступ к хранилищу, будет автоматически включаться Корзина, похожая на то, что мы можем увидеть в Windows. Различие в работе Корзины будет касаться возможности полного удаления файлов с устройства.

Файлы будут полностью убраны с аппарата автоматически только после того, как пройдет 30 дней после действия удаления. Судя по всему, в будущем появится возможность удалять файлы сразу, без обязательной остановки в Корзине, но это пока лишь догадки гиков и техно-изданий.





Это нововведение является частью новой «философии» хранения файлов на Android-устройствах. В 11 версии Android у пользователей появятся отдельное Хранилище приватных приложений (доступно только владельцу приложения) и Общее хранилище. Общее хранилище, в свою очередь, будет иметь еще две секции: Хранилище медиа-файлов и Скачанное + Другие файлы. Google считает, что данные изменения выведут безопасность и конфиденциальность на совершенно новый уровень.

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Фанаты Корпорации добра знают, что их любимая компания внедрила подобную систему в свое приложение просмотра фотографий Google Photos уже достаточно давно. В нем, если вы удалите фото или видео, оно стирается не сразу, а перемещается в корзину. Если пользователь не возвращают удаленные файлы из корзины, они удаляются навсегда по прошествии 60 дней.﻿





Источник: XDA