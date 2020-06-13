В Android 11 уберется ограничение в 4 ГБ на снятие видео. Пора снимать фильмы!

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Возможно, вы даже никогда об этом не задумывались, но в Android по умолчанию было ограничение на объем записанного видео. Да-да, Google всегда заботились о вашем накопителе. Правда, любители снимать семейные праздники или же режиссеры мобильного кинематографа (есть и такое) все это время страдали от, возможно, полезной, но жутко раздражающей политики компании.





Хочешь наснимать кучу видео в 4К – не получится. Весь материал либо разделится на части, либо сохранится не полностью. Однако это скоро изменится с приходом Android 11.

Издание Android Police сообщает, что в первой бете Android 11 ограничение на размер видеозаписей, наконец, кануло в лету, однако очень короткий список приложений пока поддерживает эту фичу.





К сожалению, Google Camera не является одним из поддерживаемых приложений, что, по понятным причинам, является большим разочарованием для фанатов мобильной фотографии и видеосъемки. На помощь придет другое известное приложение – Open Camera. Для тех, кто собирается снимать огромные по размеру проекты, стоит поближе присмотреться к этому варианту.

На данный момент уже могут быть и другие приложения, которые позволяют сохранять большие файлы, но Open Camera - это первое приложение, поддерживающее корректную работу данного нововведения.

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Так или иначе, до повсеместного внедрения данной функции придется подождать еще какое-то время. Для начала нас ждет презентация стабильной версии Android 11, а дальше все будет зависеть от производителей и их расторопности и любви к своим фанатам.﻿





Источник: Android Police