В процессорах MediaTek была найдена серьезная уязвимость

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Чипмейкер успел выпустить патч, исправляющих проблему

Эксперты компании Check Point Research выявили очередную уязвимость в процессорах MediaTek. Брешь чревата тем, что злоумышленники могут получить доступ к микрофонам гаджетов и прослушивать разговоры пользователей. Точнее могли. MediaTek была ранее извещена о существующей уязвимости и в октябре нынешнего года выпустила патч, закрывающий брешь.

Все актуальные чипы MediaTek, включая серию Dimensity, обладают специальным блоком обработки AI (APU) и процессором аудиосигналов (DSP) для повышения производительности мультимедиа и сокращения использования ЦП. И APU, и DSP обладают своей микропроцессорной архитектурой Tensilica Xtensa. Платформа чипсета Tensilica позволяет производителям микросхем расширять базовый набор инструментов Xtensa специальными инструкциями для оптимизации ряда алгоритмов и воспрепятствования их копирования.

Именно в микропрограммах аудиопроцессоров MediaTek и были обнаружены уязвимости, которые позволяли совершать атаки на устройство и прослушивать разговоры. Сам метод взлома оценивается как сложный и требует серьезных усилий, чтобы осуществить его. Тем не менее, такая вероятность существовала, и выпущенная MediaTek заплатка позволяет избежать угрозы взлома. Всем же, кто владеет устройствами на базе процессоров MediaTek рекомендуется обновить прошивку гаджетов и установив все доступные патчи безопасности.

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Источник: research.checkpoint