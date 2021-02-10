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В России запретили пополнять Apple ID посредством сервиса Qiwi

06.05.2022 45 0

Ограничения временные или постоянные, информации нет

С сегодняшнего дня россияне лишились возможности пополнять счет Apple ID через Qiwi. Этот шаг стал прогнозируемым и анонсируемым. Еще несколько дней назад Qiwi призвала пользователей в России поскорее перечислить деньги в App Store, ведь вскоре такой возможности не будет. Правда, не все тогда услышали призыв и произошедшее все же стало для некоторых неожиданностью.

 

В России запретили пополнять Apple ID посредством сервиса Qiwi – фото 1

 

Сегодня платежный сервис Qiwi официально объявил, что пополнить Apple ID теперь нельзя. Он подтвердил, что отключение произошло по инициативе Apple, а также дистрибьютора кодов для пополнения App Store и iTunes в России. На данный момент сервис работает над тем, чтобы восстановить возможность пополнения счета iTunes и App Store.

 

На данный момент пользователи из России по-прежнему могут пополнять счёт Apple ID. Заплатить можно с номера телефона и App Store поддерживает 5 сотовых операторов: Билайн, Мегафон, МТС, Yota и Tele2.

 

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Источник: риа новости

Apple ID Apple Qiwi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.05.2022

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