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Стоимость телефонов Galaxy S23 в Европе удивила. От 950 до 1600 евро.

25.01.2023 163 0

﻿В Европе Galaxy S23 окажутся гораздо дороже, чем в США

 

Несколько дней назад нам стала известна предварительная цена на новинки в США. Она почти не отличалась от прошлогодней на S22. А сейчас другой инсайдер вскрыл ожидаемую стоимость новинок в Европе. Непонятно, колебания ли курса так повлияли на ситуацию, но в Европе цены заметно выше.

 

S23

 

Цены в сети испанского ритейлера окажутся следующими:

  • Galaxy S23 8/256 ГБ – 1020 евро;
  • Galaxy S23 Plus 8/256 ГБ – 1210 евро;
  • Galaxy S23 Plus 8/512 ГБ – 1330 евро;
  • Galaxy S23 Ultra 8/256 ГБ – 1410 евро;
  • Galaxy S23 Ultra 12/512 ГБ – 1590 евро.

 

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Конечно европейцам всегда приходится платить больше за любую технику. Причиной тому есть другая система налогообложения. Цены в США часто публикуются без учета налогов и мало кто знает, что именно по такой цене товар можно купить лишь в нескольких штатах.


Впрочем, инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt), поделившийся этими данными, отмечает, что на старте продаж (по предварительному заказу) у Samsung будут выгодны предложения. К примеру, за цену базовой версии можно получить конфигурацию с большими объемами памяти.

 

Источник: Twitter

Samsung Galaxy S23
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 25.01.2023

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Стоимость телефонов Galaxy S23 в Европе удивила. От 950 до 1600 евро.