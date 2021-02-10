Стоимость телефонов Galaxy S23 в Европе удивила. От 950 до 1600 евро.

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﻿В Европе Galaxy S23 окажутся гораздо дороже, чем в США

Несколько дней назад нам стала известна предварительная цена на новинки в США. Она почти не отличалась от прошлогодней на S22. А сейчас другой инсайдер вскрыл ожидаемую стоимость новинок в Европе. Непонятно, колебания ли курса так повлияли на ситуацию, но в Европе цены заметно выше.





Цены в сети испанского ритейлера окажутся следующими:

Galaxy S23 8/256 ГБ – 1020 евро;

Galaxy S23 Plus 8/256 ГБ – 1210 евро;

Galaxy S23 Plus 8/512 ГБ – 1330 евро;

Galaxy S23 Ultra 8/256 ГБ – 1410 евро;

Galaxy S23 Ultra 12/512 ГБ – 1590 евро.

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Конечно европейцам всегда приходится платить больше за любую технику. Причиной тому есть другая система налогообложения. Цены в США часто публикуются без учета налогов и мало кто знает, что именно по такой цене товар можно купить лишь в нескольких штатах.





Впрочем, инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt), поделившийся этими данными, отмечает, что на старте продаж (по предварительному заказу) у Samsung будут выгодны предложения. К примеру, за цену базовой версии можно получить конфигурацию с большими объемами памяти.

Источник: Twitter