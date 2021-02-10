Убийца Realme и Xiaomi - серия IQOO NEO 9 выходит и наступает на пяти Realme GT Neo 5 и Poco F5 Pro

346

НОВЫЕ ГЕЙМЕРСКИЕ СМАРТФОНЫ IQOO

Компания iQOO представила в Китае новые смартфоны из серии Neo – модели Neo 9 и Neo 9 Pro. Они получили 6,78-дюймовые экраны, мощные процессоры и быструю 120-ваттную зарядку.

Обе модели оснащены AMOLED-экранами с частотой обновления до 144 Гц (LTPO) и пиковой яркостью 1400 нит. Neo 9 работает на Snapdragon 8 Gen 2, а Neo 9 Pro – на MediaTek Dimensity 9300.

Камеры включают 50-мегапиксельную основную (Sony IMX 920, аналог IMX 890) и ультраширокоугольную на 8 в базовой версии или 50 Мп у прошки (Samsung JN1). Также присутствует 16-мегапиксельная передняя камера.

Аккумуляторы емкостью 5160 мАч заряжаются с помощью 120-ваттного адаптера. Также имеется поддержка NFC, инфракрасного порта, стереодинамиков. Представлены три цвета – черный, голубой и бело-красный.

Цена на Neo 9 в Китае стартует с 2299 юаней (320 долларов), а на Neo 9 Pro – с 2999 юаней (420 долларов). В то время как Samsung за такие деньги предлагает камеру IMX 582 и среднебюджетный Exynos, настоящий младший флагман с флагманским процессором. Пушка!

Источник - gadgets360