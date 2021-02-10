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Первое – обновленный визуальный интерфейс камеры





Приближаясь к официальному анонсу Pixel 8 Series на осеннем мероприятии Google появляются новые слухи по смартфону: изменений претерпела Google Camera. По информации Android Authority и других источников, основные изменения касаются интерфейса программы: все руководящие элементы переместятся в нижнюю часть экрана, чтобы облегчить их доступность одной рукой, а также создать более логическое распределение на фото и видео.





Теперь переключение между режимами фото и видео находится под кнопкой спуска затвора. Там же и расположены другие элементы настройки, доступные с помощью окучивания снизу вверх.

Другие изменения касаются расположения кнопок быстрого доступа: переключение между передней и задней камерами теперь находится справа, а интерфейс галереи – слева.









Удобство и простота выходят на первый план





В этом интерфейсе я вижу огромное улучшение UI: наконец режим видео не будет перегружен, как это сейчас, куда попытались впихнуть абсолютно все функции: Теперь все будет выглядеть максимально просто и лаконично, режим фото будет простым переключателем всех режимов фото, а режим видео получит аналогичный интерфейс





Одним изменением визуала не обошлось – нас ожидают как новые режимы, так и сенсоры камер





Кроме изменений интерфейса, Google Camera получит новые функции, такие как Staggered HDR, Segmentation AWB и Adaptive Torch. Staggered HDR снизит время съемки фото благодаря минимальным задержкам между кадрами, segmentation AWB улучшит постобработку изображений, делая их более реалистичными, adaptive Torch автоматически настраивает интенсивность вспышки в зависимости от окружающего освещения.









Что касается технической стороны камеры Pixel 8, то ожидается большой апдейт: по слухам Pixel 8 Pro получит 50Мп большой сенсор Samsung GN2 (1/1.12) и 64Мп ультраширокоугольный сенсор Sony IMX787, который в Pixel 7A используется как основная камера. Основная камера Pixel 8 будет иметь такой же 50Мп сенсор Samsung, но упрощенный 12Мп ультраширокоугольный объектив IMX386.



Также, в слитных фотографиях интерфейса переключения фокусного расстояния фигурируют три новых цифры ".5" и "5", что наталкивает нас на очередные слухи: во-первых, сверхширокоугольная камера может получить более широкий угол обзора. Всегда Google Camera маркировала сверхширокоугольную камеру как ".6", таким образом можно предположить увеличение угла обзора. Во вторых – нас ожидает новое фокусное расстояние зум-камеры? Напомним, Pixel 7 Pro имеет оптическое приближение 4-х. Итак, будем ожидать новый смартфон, поскольку как технически, так и программно он должен быть настоящим топом.







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Источник: android authority , gsmarena











