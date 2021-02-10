Большая распродажа POCO F5 5G – геймеры будут в восторге: всего от 10 958

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Мечта геймеров

Poco F5 – самая доступная модель новой серии Poco F5, которая является прямым преемником Poco F4 с 2022 года, смартфон получился очень удачным и сбалансированным.

Один из самых лучших смартфонов в своем сегменте. Свеженький POCO F5 5G поразит вас своим внешним видом, отличными характеристиками и самое главное – дисплеем.

Процессор здесь свежий Snapdragon 7+ Gen 2, являющийся одним из самых мощных в среднем сегменте, смартфон вытягивает все современные игры, хорошо себя показывает в различных тестах.

Он также поставляется с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти. Что касается накопителя, то здесь доступен только один вариант – 256 ГБ.

F5 – последний в длинной линейке телефонов Poco с фантастическими экранами AMOLED. Его 6,67-дюймовая панель имеет разрешение Full HD и плавную частоту обновления 120 Гц. Яркость может достигать 1000 болт, поэтому просмотр на улице не проблема.

Основная камера имеет 64-мегапиксельный сенсор, соединенный с объективом с диафрагмой f/1.8, остальные две:

8 МП, f/2.2, 120˚ (ультраширокоугольная)

2 МП, f/2.4, (макро)

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с легкостью продержится больше дня, даже если вы будете активно им пользоваться. Идущее в комплекте зарядное устройство мощностью 67 Вт, заряжает телефон от 0 до 100 процентов всего за 55 минут.

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POCO F5 5G 8/256 GB – 10 958 грн.

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