Видео распаковки OnePlus 11 Global
26.01.2023 177 0
Распаковка OnePlus 11 Global: нас обделили
В сети появилось видео с живой распаковкой глобальной версии флагмана от OnePlus. В нем можно увидеть подробности внешнего вида и комплекта поставки. Неприятным сюрпризом стало то, что в комплекте нет фирменного защитного чехла, отличавшегося довольно неплохим качеством, что позволяло не бегать в поисках защиты для смартфона сразу после приобретения.
Источник: Twitter
Дата публикации: 26.01.2023
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