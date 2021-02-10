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Видео распаковки OnePlus 11 Global

26.01.2023 177 0

Распаковка OnePlus 11﻿ Global: нас обделили

В сети появилось видео с живой распаковкой глобальной версии флагмана от OnePlus﻿. В нем можно увидеть подробности внешнего вида и комплекта поставки. Неприятным сюрпризом стало то, что в комплекте нет фирменного защитного чехла, отличавшегося довольно неплохим качеством, что позволяло не бегать в поисках защиты для смартфона сразу после приобретения.

 

OnePlus OnePlus 11
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 26.01.2023

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Видео распаковки OnePlus 11 Global