Видеохостинг RuTube лег из-за кибератаки. Восстановлению не подлежит?

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Вчера хакеры совершили мощную и результативную кибератаку

В России активно продвигается идея суверенного цифрового пространства. Его идея в импортозамещении или локализации, создании национального сегмента ресурсов, сервисов и площадок. Собственно страна вынуждена заниматься разработкой собственных решений на фоне санкций и постоянных угроз с блокировкой.

Так, в качестве аналога YouTube работает RuTube, который все же сложно назвать достойной заменой американскому видеохостингу. Но вчера стало понятно, что у RuTube есть еще одна проблема и она серьезная — безопасность и защита. Вчера стало известно, что российский видеохостинг лег. Пресс-служба RuTube официально подтвердила факт того, что стала объектом серьезной кибератаки, которая началась в пять утра. По истечении 15 часов с момента нападения, видеосервис так и не заработал.

RuTube заявил о том, что специалисты компании ведут работы по восстановлению работы сервиса и, к сожалению, быстро решить ее не удалось. Среди причин кибератаки они назвали желание «помешать сервису показать парад победы и праздничный салют». Что хакерам с успехом и удалось. RuTube со своей стороны заявил, что им льстит повышенное внимание хакеров к ним и обещают показать позже парад победы в записи.

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Издание The Village со ссылкой на источник, близкий к команде RuTube, заявило о том, что RuTube «не подлежит восстановлению» и хакерам удалось полностью удалить код сайта. Среди возможных причин произошедшего называют то, что кто-то попросту слил на сторону коды доступа к сайту.

Сама же команда RuTube не скрывает своего раздражения и заявляет, что от нее ждут «молниеносного решения всех проблем» и все из-за привычки завышенных ожиданий. При этом они напомнили пользователям, что «волшебной палочки в реальной жизни не существует». Специалисты RuTube работают над решением проблемы и прибегли к помощи партнеров. «Работа по восстановлению идет полным ходом» — резюмировали в видеосервисе. Кроме того, сервис заявляет, что информация об утери исходного кода не соответствует действительности: исходный код доступен и библиотека цела.

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Источники: thevillage, telegram