Видеообзор Realme GT Neo: чемпион второй лиги?

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Realme GT Neo — очередная попытка представить топ за свои деньги. Он, безусловно, не главное открытие нынешнего сезона, но в мире смартфонов среднего класса тянет на заметного игрока. У него компиляция удачных решений: 120-Гц AMOLED‑дисплей, мощный чип Dimensity 1200, емкая батарейка с быстрой 50-ваттной зарядкой, NFC и стереодинамики. Получаем очередной безоговорочный хит за сумму от $275? Но не все так просто.

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Realme не в числе тех, кто хочет удивлять и радовать дизайном своих устройств. Вот и Realme GT Neo получился скучным, спорным и без уникального лица. Хотя в попытке придать ему идентичности предложили глянцевую и маркую полоску с логотипом компании на тыльной стороне.

Вероятно, создавая Realme GT Neo, компания стремилась предложить максимально современный дисплей. Матрица у него достаточно качественная для своего сегмента, но не лучшая. Все же при сильном отклонении экрана искажение цветов наблюдается.

Realme GT Neo стал первым смартфоном с Dimensity 1200 и, естественно, что наибольший интерес вызывает именно его производительность. В целом чип оказался стабильным и «сердитым». У MediaTek получилась действительно геймерская платформа практически флагманского уровня. Процессорная и игровая мощь у него на уровне Snapdragon 870, длительной просадки частот замечено не было и, пожалуй, самое главное — проблем с нагревом у Dimensity 1200 нет.

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Не самая позитивная часть — рассказ о камерах. Здесь исповедовали типичный китайский маркетинговый подход — мол, давайте поставим кучу датчиков, чтобы использовать всего парочку. Снимает Realme GT Neo посредственно и особенно печально он выглядит тогда, когда речь идет о создании снимков в тяжелых условиях освещения. Не войдет в число лидеров смартфон и по качеству работы широкоугольного датчика, и он не лучший напарник для съемки видео, ведь тут поскупились на оптическую стабилизацию.

Здесь бы радостно постановить, что смартфон всем хорош за исключением камеры и его стоит обходить стороной только сторонникам мобильной фотографии. Но увы, это модель для рынка Китая и отсюда все «преимущества» прошивки для рынка этой страны. А еще очевидно, что есть серьезные проблемы по оптимизации железа и софта.

До «отличника», задающего планку все остальным, Realme GT Neo не дотягивает. Если аппаратная платформа выглядит здорово, вполне адекватный дисплей и автономность, но проблемы с камерой и ПО выглядят критическими. Вышел неоднозначный смартфон и нужно четко понимать, что есть плата за адекватный ценник и только от вас зависит соглашаться на компромиссы или нет.