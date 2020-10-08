Видеообзор Samsung Galaxy S20 FE: если хочется «бюджетный» флагман от Samsung

171

Изучили Samsung Galaxy S20 FE и вынесли свой вердикт

На фоне истерии с коронавирусом и роста цен на смартфоны, многие производители начали искать пути вернуть продажи на прежний уровень за счет выпуска доступных моделей. А также принялись удешевлять флагманские устройства. Вот и Samsung выпустила Galaxy S20 FE — один из самых любопытных аппаратов по соотношению крутизны характеристик и цены. Что за щедрость и почему этой модели пророчат успех? Попробуем разобраться, что в ней такого.

Корпус тут от Galaxy Note 20 и в качестве материала используется матовый пластик. Материал практичный и надежный, о чем компания не забыла напомнить пользователям в рамках промо-кампании. Разнообразие расцветок позволяет угодить многим и как-то выделиться на фоне прочих устройств.

Еще один момент, который порадует многих — плоский дисплей с частотой обновления 120 Гц. В своем классе это один из лучших экранов, который проигрывает только старшим собратьям. Он яркий, с хорошей цветопередачей и достаточно большой.

Батарея в Galaxy S20 FE на 4500 мАч, не убрали быструю, проводную и обратную зарядки, а емкости аккумулятора хватит на день работы. Прожорливая платформа и не самый экономичный дисплей не позволяют рассчитывать на большее.

Камеры предлагают качество фото как у прошлых флагманов, и днем снимки получаются яркими, живыми и с нормальной детализацией. Фото выходят резкими и без «мыла» в мелких деталях. В целом камеры заслуживают похвалы. А вот наличие чипа Exynos 990 многих может не впечатлить. Хотя по факту процессор «вывозит» многие приложения, но может подвести в самые горячие моменты игрового процесса из-за троттлинга.

Samsung Galaxy S20 FE смартфон без ярко выраженных слабых мест. Да, тут материалы оформления попроще, камера не самая топовая и на продолжительность времени работы можно изрядно пенять. Изначально смартфон был обречен на компромиссы, чтобы добиться необходимого удешевления. Но главное — компании все же удалось сохранить баланс в этой модели. И такое исполнение может зайти у пользователей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿