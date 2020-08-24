Видеорегистратор DDPAI Mola N3 Dash Cam: универсальный солдат по доступной цене

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Наверняка многие из вас в курсе, зачем автомобилистам нужны видеорегистраторы. Чтобы в спорной ситуации предъявить запись, восстановив ход событий, доказать свою правоту и избежать ложных обвинений. Поэтому покупку видеорегистратора нельзя назвать пустой тратой средств, качественная модель не будет лишней в салоне любого авто.

Например, можно рассмотреть вариант покупки DDPAI Mola N3 Dash Cam с записью Ultra HD разрешением 1600р, шестью стеклянными линзами и технологией обработки изображения для кодирования и декодирования, которая позволяет получить яркую, реалистичную и с естественной цветопередачей картинку. Регистратор обладает уникальной двойной ассиметричной конструкцией соединителя, портом USB Type-C и специальным кронштейном, который позволяет размещать прибор в любом месте, где необходимо и выбирать практические любое положение.

В числе характерных черт DDPAI Mola N3 Dash Cam также стоит упомянуть технологию Sense Reality и высокоточный 6-осевой гироскоп, позволяющий вести запись в любых условиях, будь-то резкое ускорение или крутой поворот, подъем или спуск. Внутри видеорегистратора встроена батарейка для продолжительного срока работы.

Только с 24 по 29 августа в официальном магазине Ddpai на AliExpress будет проходить акция, в рамках которой видеорегистратор DDPAI Mola N3 Dash Cam (с GPS) можно будет прикупить за $54,53 и, используя купон продавца номиналом $2, окончательный ценник превратить в $52,53. Версия без GPS обойдется в $42,99 (при условии использования купона продавца $2). Кроме того, ежечасно среди покупателей будет выбран один, кто получит заказ бесплатно, а те, кто оформит покупку товаров на сумму свыше $500, смогут выиграть смартфон Xiaomi.

Приятный бонус — первые 100 покупателей получат фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4. Всего продавец планирует раздать 1000 купонов номиналом $2 и 800 шт номиналом $10, которые можно будет использовать при совершении покупки на сумму свыше $99.

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Купить DDPAI Mola N3 Dash Cam





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