Утечка дизайна Honor Magic 6 Pro, Magic 6 Porsche Design – удачная коллаборация будущих флагманов

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Стильно и мощно!

Только вчера мы говорили о новом партнерстве Honor и Porsche Design, и вот сегодня уже появились первые истоки смартфонов серии Honor Magic 6 в дизайне Porsche.

Фотографии, опубликованные одним из пользователей weibo, показывают нам двухцветную кожаную отделку в красном и черном цветах. Его круглое кольцо камеры содержит тройную камеру (горизонтально), а на задней панели мы видим логотипы Honor и Porsche Design.

Однако, похоже, что партнерство не ограничится одним телефоном, поскольку обличитель также поделился рендером Magic 6 Pro, вдохновленным дизайном Porsche Design. И хотя дизайн более или менее похож на дизайн Magic 5 Pro в прошлом году, телефон имеет элемент дизайна, похожий на часы, в круглом модуле камеры.

Интересно, что утечка также предполагает, что вся серия Magic 6 будет обрабатывать Porsche Design, но это лишь слухи, поэтому воспринимайте их с долей скептицизма.

Информатор Digital Chat Station ранее раскрыл некоторые детали модели Pro: смартфон будет иметь 2K OLED-дисплей с вырезом в форме таблетки для двойной фронтальной камеры, будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и будет поставляться под управлением операционной системы Magic OS 8.0 на базе Android 14. Сообщается, что смартфон будет оснащен функциями ИИ.

Ожидается, что серия Honor Magic 6 появится в начале 2024 года.

Источник: gizmochina