Утечка постеров серии Vivo V30 – это свидетельствует о ближайшем запуске смартфонов.

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Мы уже подождали!

Скоро мир может увидеть серия Vivo V30, об этом сообщил информатор Парас Гуглани через X. Линейка будет состоять из V30, V30 Pro и V30 Lite.

Хотя V30 Lite был анонсирован еще в прошлом месяце, существенных сдвигов с тех пор не последовало. Кроме того, в текущем месяце модель Vivo V30 была замечена на сертификации NBTC в Таиланде, а также на платформе TDRA в ОАЭ. Оба эти наблюдения также указывают на то, что запуск не за горами. В декабре 2023 года Vivo V30 уже прошел сертификацию NCC. Этот список открывает дизайн смартфона, а также некоторые его ключевые характеристики. Дизайн, показанный на NCC, отвечает последнему изображению на плакате.

С постера мы можем увидеть едва заметный дизайн одного из смартфонов. На передней панели находится выровненное по центру отверстие для передней камеры, тогда как на задней панели – квадратный модуль камеры.