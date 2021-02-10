Утечка интерфейса Samsung Galaxy S24 доказывает наличие экстренной спутниковой связи

142

Сообщение может сохранить жизнь при отсутствии связи

Давно неофициально известно, что серия Samsung Galaxy S24 получит функцию отправки экстренных сообщений через спутниковое соединение. Новая утечка интерфейса Galaxy S24 подтвердила, что флагманы Samsung смогут отправлять текстовые сообщения через спутник в чрезвычайных ситуациях.



Снимок экрана Galaxy S24 показывает функцию отправки экстренных сообщений. Это называется «Экстренные текстовые сообщения через спутник». В сопроводительном тексте Samsung объясняет, что если вы звоните в службы экстренной помощи, когда находитесь вне зоны действия или не подключены к мобильной сети, Samsung соединит вас через спутниковую сеть.



Вероятно, эта функция будет работать так же, как и на последних iPhone. Пользователь сможет отправить текстовые сообщения с координатами GPS командам экстренного реагирования. Эта простая функция может быть действительно критичной при отсутствии другой связи. Неизвестно, будет ли работать эта функция на платформах Exynos и Snapdragon, но вряд ли Samsung обделит ею какой-нибудь из флагманских смартфонов.



Samsung разработала технологию 5G NTN, которая предлагает двухстороннюю спутниковую связь. Она соответствует стандартам, определенным 3GPP, однако сначала функцию могут ограничить некоторыми рынками, а затем постепенно распространить.

Источник: SamMobile