Vivo NEX 5: курс на камеры и мощность

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Ключевые изменения в Vivo NEX 5

На выставке MWC 2018 компания Vivo показала концепт смартфона Apex, впечатление от которого было просто «вау»: минимальные рамки, отсутствие вырезов, выдвижная камера и сканер отпечатков пальцев в экране. Коммерческое его исполнение NEX уже не так впечатляло из-за недоработанности ряда характеристик, но положило начало экспериментальной серии смартфонов для гиков.

В этом году нас ждет выход Vivo NEX 5, и известный сетевой информатор Digital Chat Station готов поделиться подробностями о нем. Вполне ожидаемо, что в качестве аппаратной платформы смартфон получит Snapdragon 8 Gen 1. Фишкой модели должна стать основная камера, которая получит перископический датчик с 5-кратным оптическим зумом. Учитывая то, что компания заключила партнерское соглашение с ZEISS, можно ждать тут оптику немецкой компании.

По более ранним слухам, Vivo NEX 5 может предложить изогнутый OLED-дисплей диагональю 6,78 или 7 дюймов. Как и надлежит экспериментальному аппарату, фронтальную камеру тут отправят под поверхность дисплея. Можно предположить, что новинка предложит до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной. Обязательно предложат быструю зарядку, чья мощность может достичь отметки 120 Вт. Представить Vivo NEX 5 должны в первом квартале нынешнего года.

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Источник: gizmochina