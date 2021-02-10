Vivo NEX 5 станет элитарным и дорогим камерофоном

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Характеристики камер впечатляют, но не забываем, что это слух

На заре своего появления линейка NEX стала явлением на рынке и пришла для того, чтобы максимально громко заявить о Vivo. Секрет был в стремлении к полноэкранности и максимальных характеристиках по части «железа». После перерыва в два года Vivo вновь попытается разыграть карту боеспособного и оригинального флагмана с NEX 5.

Сегодня в сеть выложили характеристики Vivo NEX 5 и вновь продемонстрировали, как он может выглядеть. Флагману приписывают AMOLED-экран Samsung E5 с частотой обновления 120 Гц, разрешением QuadHD+ и технологией LPTO 2.0. Корпус получит защиту от воды IP68 и внутри него должен скрываться чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной.

За автономность работы Vivo NEX 5 будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч, предложат быструю зарядку на 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Фронтальная камера будет представлена датчиком Samsung GD2 на 32-мегапикселя с диафрагмой f/1.2 (!). На задней панели установили четыре датчика, где главный Samsung GN1 на 50 Мп со светосилой f/1.3 (!).

Ему в помощь дадут ультраширик Sony IMX598 с диафрагмой f/2.0 и разрешением 48 Мп, портретник Sony IMX663 на 12 Мп с апертурой f/2.93. Завершит ансамбль модулей телеобъектив на 8 Мп OmniVision OVD8A10 с 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным цифровым. Источник указывает на то, что все четыре датчика получат оптический стаб.

Выйти Vivo NEX 5 должен в марте или апреле. Младшая версия предложит 8/256 Гб памяти и оценят ее в $942. Будут модификации с 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти с ценниками $1020 и $1099 соответственно.

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Источник: twitter