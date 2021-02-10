Vivo рассказала о важнейших фишках iQOO Neo 5s

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Это будет мощный игровой смартфон по умеренной цене

Vivo в числе тех компаний, кто еще не завершил череду премьер своих устройств в 2021 году. На 20 декабря назначен анонс iQOO Neo 5s, который компания позиционирует как игровой. Чтобы соответствовать этому статусу, смартфон получит чип Snapdragon 888, а также компания позаботилась о мощной системе охлаждения.

Производитель также сообщил, что помимо центрального процессора, Vivo Neo 5s получит еще и специальный двухъядерный чип для работы экрана. Он будет отвечать за рендеринг картинки в играх и позволит снизить нагрузку на CPU. Еще одной фишкой новинки станет новая версия фирменной оболочки — OriginOS Ocean на базе операционной системы Android 12.

Известно, что Vivo Neo 5s удостоится AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камеры с ключевым сенсором Sony IMX598 на 48 Мп и системой оптической стабилизации изображения. Смартфону приписывают до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 256 Гб постоянной UFS 3.1, селфи-модуль на 16-мегапикселей и технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Ожидается, что ценник будет в районе $400.

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Источник: gizmochina