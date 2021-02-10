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Vivo S10 Pro предложит «инновацию» с тыльной панелью

13.07.2021 1082 0

На заднюю крышку Vivo S10 Pro можно наносить рисунок

На рынке царит унылое равновесие, и он поражен чумой однотипности. Армия клонов и очень похожих друг на друга устройств огромна. Редкий представитель семейства «смартфонных» предложит оригинальную и запоминающуюся внешность. В подавляющем большинстве своем дизайнерская мысль не покидает пределов основной камеры, исполнение и размещение датчиков в которой пытаются разнообразить.

 

Vivo S10 Pro предложит «инновацию» с тыльной панелью – фото 1

 

Чтобы как-то разнообразить свою новинку Vivo S10 Pro китайская компания придумала одну фичу. Новинка получит необычную тыльную крышку. Ее необычность ни в материалах, ни в форме или в каком-то текстурном исполнении. На задней панели можно рисовать и все благодаря нанесению на поверхность краски чувствительной к ультрафиолету.

 

Правда, для того, чтобы нанести какой-то рисунок на «спинку» Vivo S10 Pro обычная кисть или карандаш не подойдет. Здесь нужен ультрафиолетовый фонарик, посредством которого можно создать изображение на тыльной панели. Правда, сделать что-то шедевральное обычным способом вряд ли получится, тут придется прибегнуть к помощи трафарета. А наслаждаться изображением на тыльной стороне можно будет от 2 до 5 минут.

 

 

Такая фича больше баловство и для детей. Возможно, кому-то зайдет такая функция как измерение уровня УФ-излучения, чтобы, например, узнать насколько сильным является солнечное излучение.

 

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Источник: sparronews

 

Vivo S10 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.07.2021

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Vivo S10 Pro предложит «инновацию» с тыльной панелью