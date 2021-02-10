Vivo X100 и VX100 Pro, первые смартфоны с Dimensity 9300 и оптикой Zeiss APO представлены по цене от $548 и $685.

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Dimensity 9300﻿ и одна из лучших камер﻿﻿

Официально представлены флагманские смартфоны Vivo X100 и X100 Pro. Это первые телефоны на основе недавно представленного процессора MediaTek Dimensity 9300 . Еще одна особенность серии – исключительные камеры со 100 мм перископическим объективом Zeiss APO X100 Pro.



Оба Vivo X100 оснащены загнутыми экранами 6,78” 8T LTPO AMOLED с разрешением 1260 x 2800, поддержкой 10-битного цвета и частоты обновления 1-120 Гц. Панели имеют пиковую яркость до 3000 нит и частоту ШИМ 2160 Гц. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а также 32 МП передние камеры в отверстии по центру.



На задней панели Vivo X100 Pro размещены три 50 МП камеры с главным дюймовым сенсором Sony IMX989. Старшая модель оснащена первым в мире мобильным телеобъективом, сертифицированным Zeiss APO. Оптика зум-объектива с изменяющейся апохроматической коррекцией выравнивает зеленый, синий и красный цвета в одной плоскости фокусировки, что должно способствовать улучшению четкости и уменьшению бахромы на контрастных краях. Новый плавучий перископический модуль имеет диафрагму f/2,57 и эквивалентное фокусное расстояние 100 мм с 4,3x оптическим увеличением и 100x цифровым.



Еще один модуль – 15-мм эквивалентный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.0. Все три объектива имеют покрытие линз, уменьшающее отражательную способность на 50% по сравнению с предыдущей серией vivo X90. Смартфон X100 Pro получил новейший 6 нм чип обработки фото V3 от Vivo, поддерживающий запись и обработку портретного видео 4K.

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Младший Vivo X100 получил специальный основной датчик IMX920 на 50 МП (f/1,57), сочетающийся с телеобъективом, и 64 МП 1/2-дюймовый сенсор с 3x увеличением и оптической стабилизацией. Также имеется 15 мм 50 МП сверхширокоугольный объектив. Все три камеры X100 имеют такое же покрытие линз.



Оба Vivo X100 имеют до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и 1 ТБ накопителя UFS 4.0. На них установлен OriginOS 4 на базе Android 14.

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Vivo X100 получил батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, тогда как Vivo X100 Pro получил чуть больший аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт и быстрой беспроводной зарядкой 50 Вт. Телефоны имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и оснащены ИК-излучателем, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.



Vivo X100 и Vivo X100 Pro доступны в черном, белом, синем и оранжевом цветах. Цена X100 начинается от 3999 юаней ($548) за 12/256 ГБ и достигает 5099 юаней ($700) по варианту с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и 1 ТБ накопителем. Цена X100 Pro начинается от 4999 юаней ($685) за версию 12/256 ГБ и 5999 юаней ($823) за версию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТВ хранилища данных. Прямая продажа в Китае начнется 21 ноября, международные цены и дата релиза будут известны позже.﻿

Источник: GSMArena